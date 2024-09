Kompass Group Deutschland übernimmt Kochendörfer Versicherungsmakler GmbH

Die Vertriebskonsolidierer Kompass Group Deutschland hat die Kochendörfer Versicherungsmakler GmbH aus Memmingen übernommen. Das Geschäft der Gesellschaft besteht seit mehr als zwei Jahrzehnten und hat einen Schwerpunkt auf Vorsorgeprodukten, Krankenversicherungen und sonstigen Sachversicherungen. Geschäftsführer Dieter Kochendörfer betreut gemeinsam mit einem kleinen Team rund 2.200 Kunden, darunter unter anderem Ärzte. “Neben der Regelung meines persönlichen Ruhestands war es mir ein wichtiges Anliegen, mein Unternehmen zukunftsfähig zu machen und die professionelle Betreuung meiner Kunden langfristig sicherzustellen”, erklärt Dieter Kochendörfer, Gründer und Geschäftsführer der Kochendörfer Versicherungsmakler GmbH.

In den kommenden Monaten will Kompass innerhalb der Kochendörfer Versicherungsmakler GmbH digitale Strukturen schaffen und Prozesse optimieren. Insbesondere die Einführung eines zeitgemäßen Customer Relationship Managements (CRM) stehe dabei auf der To-Do-Liste des Insurtechs. Weiterhin sei geplatn, die Maklergesellschaft für die Zusammenarbeit mit Versicherungspools vorzubereiten sowie die Zahl der Direktanbindungen an Versicherungsunternehmen zu konsolidieren, um mit ausgewählten Partnern sehr eng zusammenzuarbeiten. “Auf diese Weise reduzieren wir den administrativen Aufwand, senken Kosten und stellen die Kochendörfer Versicherungsmakler GmbH agiler auf”, erklärt Tino Scraback, Leiter Dealmanagement der Kompass Group.

Regionale Dienstleister leben von der Nähe zu ihren Kunden

Das Team um Scraback plant, die Maßnahmen im ersten Quartal 2025 abzuschließen und die Kochendörfer Versicherungsmakler GmbH anschließend an einen langjährigen Partner der Unternehmensgruppe zu übergeben. Dabei spielt neben der fachlichen Expertise auch die regionale Nähe zum Allgäu eine wichtige Rolle: “Regionale Finanzdienstleister leben auch von der Nähe zu ihren Kunden. Wir freuen uns, das Lebenswerk von Dieter Kochendörfer auf die Zukunft vorzubereiten und in vertrauensvolle Hände zu übergeben”, sagt Scraback.

Die Übernahme ist nach Angaben der Kompass Group eine der größten. Das Insurtech kauft Finanzdienstleister entweder in die eigenen Bücher und integriert Bestände oder Unternehmen in die Gruppenstruktur oder regelt die Unternehmensnachfolge vor Ort. Letzterer Ansatz ist Teil der digitalen Lösung Matching.de, die ab dem vierten Quartal 2024 Verkäufer und Käufer von Finanzdienstleistern zusammenbringt und Übernahmen vom Erstkontakt bis zur rechtsverbindlichen Überschrift transparent und sicher binnen dreißig Werktagen ermöglichen wird.