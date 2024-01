Kompass Group gewinnt Geschäftsführer für neue Technologie-Sparte

Jan Kloth gilt als Experte in den Bereichen Software as a Service (SaaS), Digital Sales Processes und Customer-Relationship-Management (CRM) und verfügt über eine mehr als zehnjährige Berufserfahrung als Consultant bei Finanzdienstleistern, so eine Mitteilung der Kompass Group. Unter anderem war er als Lead Business Analyst bei der HSBC in Düsseldorf tätig.

Kloth berät die Kompass Group bereits seit 2020 und nehme seit dem Jahreswechsel als Geschäftsführer der Technologie-Tochter Next Generation Finance GmbH eine tragende Rolle beim Insurtech ein. Erstes Projekt von Kloth ist demnach die Weiterentwicklung der Nachfolge-Plattform Kompass Match. Damit will das Insurtech Käufer und Verkäufer von regionalen Finanzdienstleistern zusammenbringen. Weiterhin biete die Unternehmensgruppe Unterstützung bei Prozessen, Finanzierung und liefert ein umfassendes Ökosystem für die weitere Kundenbetreuung.

„Digitaler Treiber der Konsolidierung der Branche“

„Bis Mitte des Jahres werden wir Kompass Match als eigenständige SaaS-Lösung ausrollen“, kündigt Kloth an. Dabei sollen bis zu zwanzig Kriterien Ausschlag darüber geben, welche potenziellen Geschäftspartner zusammenpassen. Auch KYC-Verfahren und Scoring-Modelle sollen Teil der neuen Version von Kompass Match sein.

„Mit der Übernahme von Finanzdienstleistern und dem Wachstum auf über 100.000 Kunden ist unsere Mission längst nicht beendet. Jetzt gilt es, die Erfahrungen dieser Transaktionen in Prozesse zu gießen, die gleichsam effizient und regulatorisch stichhaltig sind“, so Matthias Schmidt, CEO der Kompass Group. „Kompass Match wird ab dem zweiten Halbjahr 2024 unabhängig von unserem Zutun Transaktionen innerhalb des Versicherungsvertriebs anbahnen und damit zu einem digitalen Treiber der Konsolidierung der Branche werden.“