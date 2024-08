Kristina Berggreen neue Vorständin der BfV

Die BCA-Tochter BfV Bank für Vermögen hat Kristina Berggreen zur Vorständin ernannt. Sie verantwortet in dieser Funktion das Ressort Compliance.

Hierzu gehören auch die Geschäftsbereiche Interne Revision, Geldwäsche-Prävention und Risikomanagement. Mit der Entscheidung für ein eigenes Vorstandsressort Compliance wolle man die Bedeutung des Themas unterstreichen, so die BfV. Seit 2012 ist Berggreen in verschiedenen Funktionen für diesen Tätigkeitsschwerpunkt in der BCA-Gruppe tätig und seit über fünf Jahren als Leiterin Compliance für diesen Bereich verantwortlich.

Damit besteht das Vorstandsteam der BfV nun aus drei Vorständen: Neben Berggreen leitet Karsten Kehl im Vorstand die Bereiche Haftungsdach, Vermögensverwaltung, Business Development und Marketing/PR. Den Vorstandsvorsitz hat Dr. Frank Ulbricht inne. Er verantwortet die Ressorts Strategie M&A, Vertrieb, Personal, Controlling, Investment-Research, Asset-Management und Nachhaltigkeit.