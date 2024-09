BarmeniaGothaer: Das Management-Team steht

Mit dem erfolgreich vollzogenen Zusammenschluss steht nun auch das Management Team der BarmeniaGothaer fest. Zum 1. Oktober 2024 startet das Unternehmen in seiner neuen Bereichsstruktur.

„Wir machen uns mit einem hochmotivierten Management-Team auf den Weg in die gemeinsame Zukunft,“ erklärt Dr. Andreas Eurich, einer der beiden CEOs der BarmeniaGothaer. „Dieses Team hat seine hohe Professionalität und sein enormes Engagement in den letzten Monaten schon bei der Vorbereitung des Zusammenschlusses sehr eindrucksvoll gezeigt,“ ergänzt Co-CEO Oliver Schoeller. „Wir freuen uns darauf, jetzt gemeinsam ein neues Unternehmen zu gestalten.“

An der Spitze der Vertriebswege stehen Michael Albrecht (53) als Leiter des Makler- & Kooperationsvertriebs, Patrick Vehoff (52) als Leiter des Außendienstes der Barmenia, Thomas Berg (63) verantwortet den Exklusivvertrieb der Gothaer und Fynn Monshausen (35) leitet den Bereich Digitalvertrieb & -service.

Maklerorganisation wird in den kommenden Wochen zusammengeführt

Die bisherigen Maklerorganisationen sollen in den kommenden Wochen zusammengeführt werden. Maßgeblich ist dabei die einheitliche Betreuung von Maklern und Kooperationspartnern. Dabei wird auf eine Kombination von einer starken Präsenz in den Regionen über sechs Maklerdirektionen sowie zentralem Service aus Köln und Wuppertal gesetzt. Die Digitalvertriebe beider Unternehmen werden ebenfalls zeitnah zusammengeführt und bieten ihr Angebot sofort digital über die drei Marken Barmenia,BarmeniaDirekt und Gothaer an.

Hierzu werden als Absatzkanäle die eigenen Webseiten, Vergleichsportale und weitere Online-Partner genutzt. Die Exklusivvertriebe und Vertriebsorganisationen mit ihren zusammen 4.500 Vertriebspartnerinnen und -partnern bleiben vorerst nebeneinander und eigenständig bestehen. Die Produktpaletten werden in den kommenden Monaten harmonisiert, ein erstes gemeinsames Produkt soll im Oktober auf der DKM vorgestellt werden.

Heiko Scholz übernimmt Marketing

Die Leitung des Bereichs Marketing übernimmt Heiko Scholz (57), Leiter des Bereichs Marktmanagement wird Thomas Heindl (48), die Unternehmenskommunikation verantwortet Martina Faßbender (58).

Für den Personalbereich der BarmeniaGothaer zeichnet künftig Claudia Venzke (45) verantwortlich, Friedrich Pautasso (55), der bislang den Personalbereich der Gothaer geleitet hat, wird in der nun beginnenden Phase der Post Merger Integration als Projektleiter die Entwicklung eines personalpolitischen Zielmodells, die Vereinheitlichung von Sozialwelten und Arbeitsbedingungen sowie die kulturelle Integration verantworten.

Die Viten des Management-Teams

Michael Albrecht absolvierte eine Ausbildung zum Versicherungsbetriebswirt (DVA) und kam 1987 zur Bamenia. Nach verschiedenen Karrierestationen verantwortet der 53-jährige seit 2013 den Makler- und Kooperationsvertrieb bei der Barmenia. 2014 wurde er zusätzlich zum Geschäftsführer der Adcuri GmbH berufen.

Thomas Berg startete seine Karriere nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann 1983 in der Betriebsorganisation bei der Kölnischen Leben. Von 1997 bis 2000 war er in verantwortlicher Position bei Asstel, dem damaligen Direktversicherer der Gothaer, tätig. Anschließend wurde er zum Abteilungsleiter der Betriebsorganisation im Gothaer Konzern berufen, 2005 übernahm er die Leitung des Vertriebsmanagements. Seit 2018 verantwortet er den Exklusivvertrieb der Gothaer.

Thomas Heindl begann seine Laufbahn 2002 bei der Allianz, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. International Erfahrung sammelte Heindl als Head of Marketing & Communications Europe Direct bei der Hiscox Europe Underwriting Ltd. in Frankreich. 2018 wechselte er zur LV 1871, wo er das strategische und operative B2C- und B2B-Marketing sowie die Unternehmenskommunikation verantwortete. 2023 kam er zur Gothaer und übernahm dort die Leitung des Marketings.

Martina Faßbender übernahm nach ihrem Studium und sieben Jahren in PR-Agenturen in Düsseldorf und Frankfurt 2001 die Leitung der Unternehmenskommunikation beim Softwarehersteller FJA in München. 2006 wechselte sie als Leiterin der Konzernkommunikation zur Delta Lloyd Deutschland AG. Seit 2010 verantwortet sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die interne Kommunikation der Gothaer.

Fynn Monshausen studierte Product and Innovation Management an der European University of Applied Sciences in Köln und absolvierte studienbegleitend ein Traineeship bei der Roland Rechtsschutz-Versicherungs AG. 2013 übernahm er dort den Ausbau der Geschäftsbeziehung zum HDI. 2017 wurde er Referent digitale Vertriebswege und übernahm 2018 die Leitung des Bereichs Digital Sales im Vertrieb. 2021 wechselte der 35-jährige zur Gothaer und leitet seitdem dort den Digitalvertrieb.

Friedrich Pautasso begann seine Laufbahn 1995 als persönlicher Referent einer Bundestagsabgeordneten. 2001 übernahm der Volljurist die Leitung des Büros des CEOs der Generali Deutschland und wurde dort 2006 in den Vorstand der Krankenversicherer des Konzerns berufen. 2012 wechselte er in die Unternehmensberatung und war bei &samhoud als Berater, Coach und Moderator für deutsche und internationale Kunden tätig. 2020 übernahm er die Leitung der Personalabteilung der Gothaer.

Heiko Scholz hat 1984 seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Barmenia gestartet. Es folgten verschiedenen Karrierestationen bei der Barmenia, unter anderem als Pressesprecher, Leiter E-Marketing und Trainer. Seit 2013 verantwortet er das Marketing der Barmenia als Bereichsleiter

Patrick Vehoff hat Jura studiert und nach dem Staatsexamen einen MBA an der ebs in Oestrich-Winkel abgeschlossen. Nach einigen Jahren in der Beratung und einer weiteren Karrierestation beim Deutschen Ring kam der 52-jährige 20xx zur Barmenia. Hier hat er in den letzten elf Jahren verschiedene Vertriebseinheiten geleitet, zuletzt die Vertriebsorganisationen sowie den Barmenia-Exklusivvertrieb. Zudem ist er Geschäftsführer der ForumFinanz GmbH und der Deutsche Assekuranz Service GmbH.

Claudia Venzke kam nach dem Studium der Betriebswirtschaft und 18 Jahren in Personal- und Strategiefunktionen in der Energiewirtschaft 2020 als Leiterin der Hauptabteilung Personal und Zentrale Services zur Barmenia. In der BarmeniaGothaer wird die 45-jährige die Leitung des Bereichs Personal übernehmen.