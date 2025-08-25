Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Laumann lehnt Rente mit 70 ab und warnt vor einseitiger Debatte

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann
Foto: Land NRW
NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann

Die Diskussion um eine mögliche „Rente mit 70“ sorgt für neue Spannungen innerhalb der Union. NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann stellt sich entschieden gegen die Forderungen nach einem höheren Renteneintrittsalter.

In der Debatte um eine Reform des deutschen Rentensystems hat NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) Rufe nach einer „Rente mit 70“ kritisiert. Es gebe nicht viele Länder in Europa mit einem höheren Renteneintrittsalter als Deutschland, sagte Laumann der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. Er könne auch nicht erkennen, dass es in Deutschland übertrieben hohe Renten gebe.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Es regt mich schon auf, wenn ich Leute aus den politischen Jugendverbänden erlebe, die sagen, wir bräuchten die Rente mit 70, die aber selbst noch mit 35 studieren“, zitierte die WAZ den Minister. Wichtig sei es vielmehr denjenigen, die schon in jungen Jahren gearbeitet haben, die Chance zu geben, früher aus dem Berufsleben rauszukommen, meinte der Sozialpolitiker.

Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Pascal Reddig, hatte in der „Welt“ gesagt, man müsse sich darauf einstellen, „länger zu arbeiten“ und sich „von einigen nicht unbedingt erforderlichen, aber teuren Vorzügen unseres Rentensystems“ verabschieden. Die Rente mit 70 könne eine Lösung sein oder aber als Kompromiss eine sukzessive Erhöhung des Renteneintrittsalters. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/laumann-lehnt-rente-mit-70-ab-und-warnt-vor-einseitiger-debatte-701916/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.