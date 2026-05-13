Bundesbank warnt vor Überlastung der gesetzlichen Rente und liefert Lösungsansatz

Die Deutsche Bundesbank schlägt in der Rentendebatte deutlich alarmierende Töne an. In einer aktuellen Stellungnahme zur Arbeit der Alterssicherungskommission warnt die Notenbank vor einer strukturellen Überlastung der gesetzlichen Rentenversicherung infolge des demografischen Wandels. Die Zahl der Rentner steige deutlich schneller als die der Beitragszahler – mit erheblichen Folgen für Beitragszahler, Bundeshaushalt und künftige Generationen.

Aus Sicht der Bundesbank sind die bisherigen politischen Maßnahmen nicht ausreichend, um die langfristige Finanzierbarkeit des Systems zu sichern. Besonders kritisch sieht die Institution Leistungsausweitungen und Frühverrentungsanreize wie die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren. Diese würden die Finanzierungslasten zusätzlich verschärfen und Erwerbszeiten verkürzen, obwohl angesichts steigender Lebenserwartung eigentlich längeres Arbeiten notwendig sei.

Die Bundesbank plädiert deshalb indirekt für eine weitere Anhebung beziehungsweise stärkere Dynamisierung des Renteneintrittsalters. Längere Erwerbsbiografien seien einer der wirksamsten Hebel, um das Rentensystem stabil zu halten. Gleichzeitig mahnt sie mehr Ehrlichkeit in der politischen Debatte an: Ein stabiles Rentenniveau lasse sich dauerhaft nicht ohne höhere Beiträge, mehr Steuerzuschüsse oder längere Lebensarbeitszeiten finanzieren.

Auch die kapitalgedeckte Vorsorge spielt in der Analyse eine wichtige Rolle. Die Bundesbank bewertet das sogenannte Generationenkapital grundsätzlich positiv, warnt jedoch vor überhöhten Erwartungen. Kapitaldeckung könne nur langfristig wirken und löse die aktuellen Finanzierungsprobleme nicht kurzfristig. Deshalb müsse die gesetzliche Rente weiterhin reformiert werden.

Bemerkenswert ist zudem der ordnungspolitische Ansatz der Bundesbank: Sozialpolitische Ziele wie Armutsvermeidung im Alter sollten ihrer Ansicht nach stärker über den Steuer- und Sozialstaat organisiert werden – und weniger über immer neue Umverteilungen innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung selbst.

Damit positioniert sich die Bundesbank deutlich in der aktuellen rentenpolitischen Diskussion – als Mahnerin für mehr Nachhaltigkeit, längere Erwerbszeiten und strukturelle Reformen.