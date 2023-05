LV 1871 vereinfacht den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung

Laut LV 1871 Vorstand Klaus Math unterstützt das Programm neben der Möglichkeit, direkt im Beratungsgespräch mit dem Kunden in vielen Fällen ein verbindliches Votum der Risikoprüfung am Point of Sale zu erhalten, den Prozess auch in der Folge und in den komplizierter gelagerten Fällen noch besser. „So kann wertvolle Beratungszeit in die Kundenbeziehung investiert werden.“

So erleichtert die LV 1871 Maklern die BU-Beratung: ·

Risikoprüfung mit verbindlichem Votum am Point of Sale:

Mit der neuen Angebotssoftware kann für eine BU-Versicherung die zugehörige Risikoprüfung direkt vor Ort oder auch online mit dem Kunden durchgeführt werden. Dafür müssen Geschäftspartner gemeinsam mit ihren Kunden die vorgegebenen Risikofragen in der Software beantworten. In den meisten Fällen kann dann ein verbindliches Votum über Zusage, Ausschlüsse oder Risikozuschläge auf Basis der Angaben zu den Risikofragen direkt eingesehen werden und der Antrag auf Wunsch auch elektronisch abgeschlossen werden.

Vereinfachte Risikoprüfung für junge Kunden:

Für viele Berufe und für Kunden bis 35 Jahre bietet die neue Angebotssoftware darüber hinaus automatisch eine vereinfachte Risikoprüfung bis zu einer monatlichen BU-Rente von maximal 2.000 Euro. Dafür müssen lediglich Geburtsdatum, Rentenhöhe, Beruf sowie Körpergröße und Gewicht angegeben werden. So können zum Beispiel viele Berufe bis 1.500 Euro und zahlreiche naturwissenschaftliche und technische MINT-Berufe sogar bis zu 2.000 Euro Monatsrente mit vereinfachter Risikoprüfung abgesichert werden, wenn die Kunden maximal 35 Jahre alt sind und Körpergröße und Gewicht im normalen Bereich liegen.

Unterstützung im Antragsprozess und Transparenz zum Bearbeitungsstand:

Ein weiteres Highlight ist der Bearbeitungsstand im Antragsprozess, der jederzeit über das Geschäftspartnerportal eingesehen werden kann. Zudem kann der Antrag zwischengespeichert und die Bearbeitung jederzeit fortgesetzt werden. Über inSign kann der Antrag online mit dem Kunden geteilt und abgeschlossen werden. Dabei ist es möglich, die eigene Beratungsdokumentation zu integrieren.

Vorab-Check im Quick-Risk-Risikoprüfungstool:

Im Geschäftspartnerportal können die Auswirkungen von Risikofaktoren wie bestimmten Freizeitaktivitäten, vielen Krankheitsbildern oder BMI-Werten schnell und einfach eingesehen werden. Auch hierfür erhalten Makler und Kunden auf Wunsch ein verbindliches Votum auf Basis ihrer Angaben und können dieses in den Antragsprozess einsteuern.

Persönliche Beratung durch erfahrene Risikoprüfer:

Besonders wichtig in komplexen Fällen und weiterhin möglich: die Direktverbindung zu den erfahrenen Risikoprüfern in der LV 1871, die im persönlichen Gespräch gerne weiterhelfen.