Mediolanum erweitert Deutschland-Team

In dieser Rolle soll Merzagora Mediolanums Vertriebskooperationen und Partnerschaften mit Finanzberatern und Maklerpools ausbauen und das Leistungsangebot des Investmentmanagers für seine Partner erweitern. Das Portfolio umfasst Lösungen und Dienstleistungen, die der Asset Manager speziell für Finanzberater entwickelt und bereits erfolgreich in Italien und Spanien eingesetzt hat. Merzagora wird eng mit Luca Matassino, Chief Business Officer bei Mediolanum International Funds, zusammenarbeiten.

Merzagora verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung sowie im Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Vor ihrem Wechsel zu Mediolanum war sie als Head of Sustainable Investing Client Strategy EMEA und Managing Director bei Goldman Sachs Asset Management tätig. Davor bekleidete Merzagora mehr als zehn Jahre lang die Position des Country Managers für Italien und Österreich bei NN Investment Partners. Begonnen hat sie ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank. Sie hat einen Bachelor- und Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics.

„Mediolanum ist ein Asset Manager, der den Kunden in den Mittelpunkt stellt und großen Wert auf Innovation und Forschung legt“, kommentiert Luca Matassino, Chief Business Officer bei Mediolanum. „Mit unserem einzigartigen Multi-Manager-Ansatz bieten wir eine breite Palette an hoch spezialisierten Fondslösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Deutschland ist für Mediolanum einer der vielversprechendsten Märkte, und wir freuen uns, mit Simona Merzagora eine erfahrene Expertin gewonnen zu haben. Sie wird unsere Marke weiter stärken und uns auf diesem Markt vertreten.“

„In meiner neuen Rolle werde ich unseren bestehenden Kunden die einzigartigen Lösungen und Dienstleistungen von Mediolanum anbieten und die kundenzentrierte Kultur von Mediolanum in Deutschland weiter ausbauen“, sagt Simona Merzagora, Senior Business Consultant – Germany bei Mediolanum. „Dazu werden wir unsere Vertriebspartnerschaften stärken und die Beziehungen mit Finanzberatern weiter ausbauen – ihre Rolle ist für den Erfolg der Kunden entscheidend.“