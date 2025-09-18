Netfonds integriert Comparit-Vergleichsrechner in Finfire

Der Maklerpool Netfonds hat mit der schrittweisen Freischaltung des Vergleichsrechners der cpit Comparit GmbH in ihre Plattform Finfire begonnen. Das neue Tool soll den angeschlossenen Vermittlern die Arbeit erleichtern und für mehr Effizienz in Beratung und Abwicklung sorgen.

Zum Start lassen sich mit dem Rechner Tarife für Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen, Kfz-Policen sowie Altersvorsorgeprodukte der ersten und dritten Schicht vergleichen. Weitere Ausbaustufen sind bereits geplant: Anfang 2026 sollen Module für private Sach- und Krankenversicherungen folgen.

„Als einer der führenden Plattformanbieter im deutschen Versicherungsmaklermarkt ist es unser Anspruch, unseren Partnern unabhängige Vergleichslösungen auf technisch höchstem Niveau bereitzustellen“, sagt Andre Baalhorn, Vorstand der NVS Netfonds Versicherungsservice AG. Mit der Integration sende man ein klares Signal: Man wolle gemeinsam mit dem Markt wachsen und Vermittlern die besten digitalen Werkzeuge für eine zukunftssichere Beratung bieten.