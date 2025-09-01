Hitliste Maklerpools: Fonds Finanz stärkt Position mit KI-Strategie und Wachstum

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 hat Cash. die Pools um eine Stellungnahme zur Entwicklung ihres Unternehmens und des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr sowie gegebenenfalls Kommentare zu ihren Antworten auf verschiedene Multiple-Choice-Fragen, die als Basis für Info-Grafiken dienten, gebeten. Das komplette Statement von Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz Maklerservice GmbH (Platz 1):

„Das Geschäftsjahr 2024 stand für die Fonds Finanz im Zeichen der digitalen Transformation und eines kontinuierlichen Wachstums. Mit gezielten Investitionen in Digitalisierung, Automatisierung und vor allem Künstliche Intelligenz (KI) haben wir unsere Prozesse deutlich effizienter gestaltet und den Service für Makler sowie deren Kunden weiter verbessert. Die Möglichkeiten von KI entwickeln sich rasant, und wir arbeiten konsequent daran, diese Technologien sowohl intern als auf für unsere Partner nutzbar zu machen. Unser Anspruch ist es, technologisch immer am Puls der Zeit zu sein – zum Vorteil unserer Makler, ihrer Kunden und unseres Unternehmens.

Das Marktumfeld war 2024 von politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen geprägt, darunter das Ende der Ampelkoalition in Deutschland und die US- Präsidentschaftswahl. Diese Ereignisse haben für Unsicherheit gesorgt und die Märkte spürbar beeinflusst. Umso mehr freuen wir uns, dass sich die Branche insgesamt als widerstandsfähig gezeigt hat und wir unsere Position weiter stärken konnten. Für 2025 blicken wir optimistisch nach vorn: mit einem starken Fundament, innovativen Technologien und dem Vertrauen unserer Maklerinnen und Makler.”

