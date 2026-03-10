Neue Aufsichtsräte: Fondskonzept baut Gremium auf sechs Personen aus

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fondskonzept AG haben eine Erweiterung des Aufsichtsrats beschlossen. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 6. März stimmten sie mit qualifizierter Mehrheit für eine entsprechende Satzungsänderung. Nach Eintragung ins Handelsregister ziehen Thomas Ahner, Katharina Bretzke und Karsten R. Wolf in das nun sechsköpfige Kontrollgremium ein.

Mit der Erweiterung will das Unternehmen seine personelle Basis verbreitern und zusätzliche Expertise in die strategische Begleitung des Konzerns einbinden. Gleichzeitig versteht Fondskonzept den Schritt als Signal an den Markt und an angeschlossene Maklerinnen und Makler: Das Unternehmen setzt weiterhin auf gewachsene Strukturen und Unabhängigkeit, während andere Marktteilnehmer Beteiligungen an Private-Equity-Investoren verkaufen.

Zu den neuen Mitgliedern gehört Thomas Ahner (66), Geschäftsführer und Gesellschafter der Finanzteam Ahner & Mäge GmbH in Grünwald bei München. Das Unternehmen bietet honorarbasierte Finanzberatung, Vermögensstrukturierung und langfristige Finanzplanung für Privatkunden an.

Katharina Bretzke (31) stammt aus der Unternehmerfamilie Bretzke und verfügt über einen Bachelor- sowie einen Masterabschluss in Germanistik, Literaturwissenschaft und Ethnologie. Ihre Berufung in den Aufsichtsrat soll die langfristige Ausrichtung der Gesellschaft als Familienunternehmen unterstreichen und den schrittweisen Übergang in die nächste Generation begleiten.

Karsten R. Wolf (55) ist Vorstandsvorsitzender der SDF Süddeutsche Family Office AG in Stuttgart. Das Unternehmen berät vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen. Seit 2020 gehört Wolf gemeinsam mit Fondskonzept-Vorstandschef Hans-Jürgen Bretzke auch dem Vorstand der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG an, die je zur Hälfte der Fondskonzept AG und der SDF gehört. Dem Aufsichtsrat gehören weiterhin der Vorsitzende Dr. Hans-Peter Gebhardt sowie Franz Haimerl und Prof. Dr. Lucia Jerg-Bretzke an.