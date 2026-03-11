JDC Group meldet Rekordquartal und erwartet kräftigen Gewinnsprung 2026

Die JDC Group hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz um 13,2 Prozent auf 250 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte bereinigt um 47 Prozent auf 22,2 Millionen Euro zu. Unbereinigt stieg das EBITDA um 36 Prozent auf 20,6 Millionen Euro.

Auch das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 15,4 Millionen Euro und lag damit fast 77 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen profitierte dabei insbesondere von einem starken Schlussquartal.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz erstmals in der Unternehmensgeschichte über die Marke von 70 Millionen Euro. Die Erlöse kletterten um mehr als 18 Prozent auf 74 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 67 Prozent auf 9,8 Millionen Euro und erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchstwert.

CFO Ralph Konrad bewertet insbesondere das Schlussquartal positiv: „Nach einem schwierigen dritten Quartal hat das vierte Quartal unsere Erwartungen übertroffen: 74 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von 9,8 Millionen Euro sind neue Rekordwerte, die die Skalierbarkeit unserer Plattform erneut eindrücklich zeigen. Gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa sind wir darüber sehr glücklich.“

Für das laufende Jahr erwartet die JDC Group einen Umsatz zwischen 300 und 330 Millionen Euro. Das EBITDA soll dabei auf 35 bis 38 Millionen Euro steigen.