Neue Eigentümerstruktur: Netfonds und Blau Direkt rücken zusammen

Zusammen kommen die Unternehmen nach eigenen Angaben auf mehr als 550 Millionen Euro Umsatz und rund 600 Mitarbeitende. Während Netfonds vor allem Expertise im Investmentbereich, in regulatorischen Fragen sowie mit der Plattform Finfire einbringt, steuert Blau Direkt technologische Erfahrung in der Automatisierung von Versicherungsprozessen bei.

Zwischen beiden Häusern besteht bereits eine Zusammenarbeit. Mit dem Vergleichsrechner Comparit hatten sie eine gemeinsame Initiative gestartet, die Maklern und Endkunden produktunabhängige Vergleiche ermöglichen soll.

Mit der neuen Eigentümerstruktur wollen die Partner ihre technologischen Kompetenzen stärker bündeln. Im Fokus steht dabei unter anderem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um Automatisierungsprozesse auszubauen und Arbeitsabläufe in Vermittlerbetrieben zu vereinfachen.

Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG, betont die strategische Dimension des Zusammenschlusses: „Wir haben mit Netfonds eine Plattform geschaffen, die skalierbar, praxisnah, aber vor allem menschlich ist. In einem Markt, der technologisch getriebene Effizienz verlangt, ist diese Chance einzigartig und wir bündeln nun unsere Kräfte mit Blau Direkt. Diese Partnerschaft ist ein Versprechen an den Markt, für unsere Partner und Kunden nicht nur Dienstleister, sondern der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Zukunft zu sein. Wir bleiben uns treu, werden aber gemeinsam schneller, stärker und relevanter.“

Auch Blau Direkt sieht in der Zusammenarbeit vor allem technologisches Potenzial. CEO Ait Voncke sagt: „Versicherung und Investment wachsen technologisch zusammen. In der KI-Ära erschließen wir neue Potenziale und definieren gemeinsam das Betriebssystem der Branche. Wir verfügen über beste Voraussetzungen, Makler beim Einsatz von KI mit voller Kraft nach vorne zu bringen.“

Ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist eine neue Eigentümerstruktur außerhalb des Kapitalmarkts. Nach Darstellung der Beteiligten soll dies mehr unternehmerische Flexibilität ermöglichen.

Warburg Pincus unterbreitet den Aktionären der Netfonds AG ein öffentliches Angebot über 78,25 Euro je Aktie. Der Preis entspricht laut Unternehmen einer Prämie von 78,3 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Ziel ist es, Netfonds vollständig von der Börse zu nehmen.

Innerhalb der neuen Struktur soll Netfonds als eigenständige Schwestergesellschaft bestehen bleiben. Marke, Standort in Hamburg sowie die bestehende Unternehmenskultur sollen erhalten bleiben. Auch das Management bleibt in der operativen Verantwortung und beteiligt sich an der gemeinsamen Holding.