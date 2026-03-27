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Infitech übernimmt Verticus und baut PKV-Geschäft aus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Fonds Finanz
Christine Schönteich

Die Fonds-Finanz-Mutter Infitech übernimmt den PKV-Spezialisten Verticus von der HVP Hanse Vertriebspartner AG. Für das Management soll sich operativ wenig ändern, technologisch dagegen einiges.

Die Infitech GmbH aus München übernimmt den in Kerpen ansässigen Maklerpool Verticus Finanzmanagement AG. Verkäuferin ist die HVP Hanse Vertriebspartner AG, eine Tochter der Hanse Merkur Krankenversicherung. HVP war seit 2012 mit zuletzt rund 80 Prozent an Verticus beteiligt. Der Vollzug steht noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt, der Kaufpreis bleibt vertraulich.

Bei Verticus soll das bisherige Management an Bord bleiben. Vorstandschef Oliver Schmidt führt das Unternehmen weiter. Damit setzen die Beteiligten auf Kontinuität in einem Geschäft, das auf spezialisierte Beratung und stabile Vertriebsstrukturen im Markt der privaten Krankenversicherung ausgerichtet ist.

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Neu ist vor allem die Eigentümerstruktur, nicht die Verbindung der Häuser. Verticus arbeitet seit Jahren mit Software der Infitech-Gruppe, insbesondere mit dem FKS-Vertriebsmanager als zentralem IT-System. Auf dieser bestehenden Zusammenarbeit baut die Transaktion auf. Künftig soll Verticus Zugang zu einem breiteren Technologie- und Lösungsportfolio erhalten, während Infitech ihre Position im PKV-nahen Vertrieb ausbaut.

Für Infitech ist die Übernahme auch strategisch begründet. Co-CEO Christine Schönteich verweist auf die langjährige Beziehung zum Management von Verticus und den gemeinsamen Anspruch an Qualität. Verticus wurde 2006 gegründet, unterstützt nach eigenen Angaben mehr als 370 selbständige Kooperationspartner und arbeitet zudem für Plattformen wie Clark, Verivox und von Buddenbrock.

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