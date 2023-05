Neue Führungsspitze bei Softfair und Ascore

Tina Flemming (46) hat zum 18. April 2023 die Funktion als Geschäftsführerin der Softfair GmbH übernommen. Flemming ist seit 2017 bei Softfair tätig und hatte dort zuletzt die Position der kaufmännischen Leitung inne. Sie ist Expertin für strategische Unternehmensausrichtung, Controlling und Finanzen.

Flemming folgt auf CEO Maximilian Schmidt, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. In einem weiteren Wechsel im Top-Management folgt Melanie Freund-Reupert (41) auf Ellen Ludwig als Geschäftsführerin von Ascore Analyse.

Tina Flemming ist neue Geschäftsführerin bei Softfair

Tina Flemming ist studierte Volkswirtin und verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung, insbesondere bei Start-ups und mittelständischen Unternehmen. Bevor sie ihre Karriere bei softfair startete, bekleidete sie Leitungspositionen unterschiedlicher Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Beratung sowie die eines Tech-Unternehmens, das sich auf strategische Marktforschung für Pharmafirmen spezialisiert hat.

2017 kam Flemming als kaufmännische Leitung zu Softfair und leitete diverse Projekte, die nachhaltig zur Automatisierung, Digitalisierung und Verschlankung des Hamburger Software-Hauses beigetragen haben. Außerdem hat sie in dieser Funktion den erfolgreichen Aufbau der Controlling-Abteilung verantwortet und war intensiv in allen Phasen diverser M&A Prozesse eingebunden. Als Geschäftsführerin folgt Flemming auf Maximilian Schmidt, der sich aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen zurückzieht.

„Softfair hat den Anspruch, Softwarelösungen nach modernsten Standards anzubieten. Wir verfolgen das Ziel, in allen technischen Belangen erster Ansprechpartner für Vertriebe, Pools und Großmakler zu sein sowie einer der führenden Dienstleister für Vertriebs-IT in Versicherungsunternehmen. Daher arbeiten wir kontinuierlich an der Optimierung unserer Produkte und Dienstleistungen. Ich freue mich sehr, mich künftig als Geschäftsführerin für die Weiterentwicklung des Unternehmens einzubringen. Wir haben die Chance, Softfair mit einer jungen, engagierten Führungsmannschaft und frischer Energie voranzubringen und neu zu gestalten“, sagt Flemming. „Mein herzlicher Dank geht an meinen Vorgänger Max Schmidt, der durch unseren vertrauensvollen Austausch einen reibungslosen Übergang der Geschäfte ermöglicht. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute.“

„Die Besetzung von Tina Flemming als neue Geschäftsführerin bedeutet zum einen Kontinuität, da sie softfair bereits seit mehreren Jahren mit ihrer Expertise begleitet und unterstützt. Zum anderen verfügt Flemming über fundierte Kompetenzen in der strategischen und operativen Weiterentwicklung von Unternehmen, um die Wachstumsmöglichkeiten von Softfair bestmöglich zu unterstützen. Ich bin davon überzeugt, dass Tina Flemming wichtige Projekte voranbringen und damit dazu beitragen wird, Softfair für die Zukunft noch fitter und erfolgreicher zu machen“, so Norbert Porazik stellvertretend für die Gesellschafter von Softfair.

Führungswechsel auch bei Ascore Analyse

Melanie Freund-Reupert hat die Geschäftsführung von Ascore Analyse übernommen und tritt damit die Nachfolge von Ellen Ludwig an. Mit rund 20 Jahren Erfahrung in der Versicherungsbranche ist Freund-Reupert eine Koryphäe im Bereich Sachversicherungen. Ihren Berufsweg startete sie im Vertriebsbackoffice eines Finanzdienstleisters, 2004 übernahm sie die Teamleitung der Verkaufsförderung für Sachversicherungen bei einem mittelständischen Makler. Bei Softfair ist sie seit 2008 tätig und leitet die Bereiche der gewerblichen und privaten Sachversicherungen. Künftig führt sie die Geschäfte von Ascore Analyse neben diesen Aufgaben.

„Die Berufung von Melanie Freund-Reupert als neue Geschäftsführerin von Ascore Analyse ist für uns ein großer Gewinn. Sie überzeugt mit ihrer Expertise, Fachlichkeit und Menschlichkeit – zudem ist sie im Markt bekannt. Sie ist die richtige Besetzung für die Position und darüber bin ich sehr glücklich. Ich danke ihrer Vorgängerin Ellen Ludwig für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Melanie Freund-Reupert wünsche ich einen erfolgreichen Neustart und freue mich darauf, gemeinsam viele neue Ideen und Projekte zu verwirklichen“, sagt Flemming.