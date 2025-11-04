Neue Kooperation: Signal Iduna und Metzler bündeln Kräfte in der bAV

Die Signal Iduna und Metzler haben eine strategische Partnerschaft in der betrieblichen Altersversorgung geschlossen. Vertragspartner der Kooperation sind die Signal Iduna NAL Pensions-Management GmbH und die Metzler Pension Management GmbH. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen eine moderne, digitale Plattform für die Verwaltung von bAV-Beständen aufbauen.

Im Mittelpunkt steht die effiziente Bestandsverwaltung für Kunden des Metzler Sozialpartner Pensionsfonds und des Metzler Mittelstands-Pensionsfonds. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen wollen die Signal Iduna und Metzler insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu professionellen bAV-Lösungen erleichtern. Auch Großkollektive mit komplexen Arbeitgeberstrukturen sollen von vereinfachten Prozessen profitieren.

Gemeinsame Stärken für den Mittelstand

Die Kooperation verbindet die jahrzehntelange Kapitalmarkt- und Pensionskompetenz von Metzler mit der digitalen Verwaltungserfahrung von Signal Iduna. Zusammen wollen die Partner den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Transparenz in der betrieblichen Altersversorgung erhöhen.

Durch die Kombination aus modernen Anlagestrategien und vollständig digitalisierten Abläufen soll eine nachhaltige Finanzierung der Pensionsverpflichtungen sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen Unternehmen und Beschäftigte über digitale Portale einen schnellen und einfachen Zugang zu Informationen und Prozessen erhalten.

Digitale Effizienz und flexible Systemlandschaft

SIGNAL IDUNA bringt ihre digitalen Systeme und ihre Erfahrung im Bestandsmanagement ein, während Metzler als größter deutscher Pensionsfondsanbieter seine über zwanzigjährige Marktkenntnis beisteuert. Die Kooperation schafft so eine integrierte Plattform, die von der digitalen Anmeldung bis zur laufenden Verwaltung alle Schritte abbildet.

Die neue Systemlandschaft ist darauf ausgelegt, komplexe und kleinteilige Arbeitgeberstrukturen effizient zu bündeln. Zudem kann sie flexibel an neue Marktanforderungen angepasst werden, ohne Kompromisse bei der Datensicherheit einzugehen.

Stimmen zur Partnerschaft

„Diese Kooperation ermöglicht uns, gemeinsam mit Metzler eine vollumfängliche Gesamtlösung anzubieten – von der digitalen Integration bis zur laufenden Verwaltung“, sagt Clemens Vatter, Mitglied des Vorstands der Signal Iduna Gruppe, zuständig für die Lebensversicherung. „Wir können zukünftige Großkollektive so effizient wie nie zuvor betreuen und haben damit schon heute die Antworten auf die Anforderungen von morgen.“