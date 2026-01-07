Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Signal Iduna überarbeitet Unfalltarife grundlegend

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Kind, Junge, mit bandagiertem Arm, Unfall, Unfallversicherung, Gesundheit, private Unfallversicherung
Foto: Smarterpix/Chalabala
Unfälle lassen sich vermeiden. Die Signal Iduna setzt künftig stärker auf Prävention.

Signal Iduna hat ihr Tarifwerk in der Einzel-Unfallversicherung grundlegend überarbeitet. Mit dem Unfallschutz 2026 rückt neben finanzieller Absicherung und Rehabilitation erstmals auch die Prävention in den Fokus. Der neue Ansatz soll helfen, Unfallrisiken frühzeitig zu reduzieren.

Zum 5. Januar hat Signal Iduna ein überarbeitetes Tarifwerk in der Einzel-Unfallversicherung eingeführt. Grundlage bleibt der bisherige Unfalltarif, der in zentralen Punkten weiterentwickelt wurde. Neu ist ein zusätzlicher Baustein, mit dem das Unternehmen den Versicherungsschutz um präventive Leistungen ergänzt.

Kern des neuen Ansatzes ist das sogenannte Sicherheitsbudget. Damit beteiligt sich Signal Iduna an den Kosten für Maßnahmen, die das Unfallrisiko senken sollen. Dazu zählen unter anderem Schutzhelme für verschiedene Sportarten, Protektoren, Schutzbrillen sowie die Teilnahme an Erste-Hilfe- oder Schwimmkursen. In der Produktlinie Premium steht pro versicherter Person ein Sicherheitsbudget von bis zu 30 Euro je Versicherungsjahr zur Verfügung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Darüber hinaus wurden mehrere Leistungen ausgeweitet oder neu eingeführt. Das Sicherheitsnetz sieht eine monatliche Übergangszahlung vor, mit der Einkommenslücken nach einem Unfall überbrückt werden können, etwa bis eine Invaliditätsleistung greift. Für Kinder bis sechs Jahre ist in der Produktlinie Premium ein Trostpflaster in Höhe von 40 Euro vorgesehen, das bei definierten kleineren Verletzungen gezahlt wird. Ergänzend erhöht ein Helmbonus die Invaliditätsleistung, wenn trotz getragenem Helm eine schwere Kopfverletzung eintritt. Auch der Schutz für unfallbedingten Zahnersatz, einschließlich Reparaturen an Zahnspangen bei Kindern, wurde erweitert.

Anpassungen für junge Versicherte und bewährte Leistungen

Mit der neuen Gefahrengruppe J richtet sich Signal Iduna gezielt an junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Vor allem Versicherte ab 18 Jahren können von einem Preisvorteil von bis zu 50 Prozent gegenüber dem bisherigen Tarif profitieren. Bestehende Leistungen wie der Invaliditätsturbo, das Unfall-Rentenkapital sowie die Mitversicherung von Infektionen und Impfschäden bleiben erhalten und wurden teilweise an aktuelle Anforderungen angepasst, so etwa das Reha-Management.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/signal-iduna-ueberarbeitet-unfalltarife-grundlegend-709483/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.