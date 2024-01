Neuer COO bei Lombard Odier Investment Managers

Molina begann seine Karriere als Aktienanalyst bei Whitehall Asset Management in New York. Im Jahr 2007 wechselte er von Dillon Read Capital Management zu Lombard Odier, wo er die New Yorker Niederlassung des Unternehmens neu aufbaute und den Bereich 1798 Alternatives lancierte. Nach der Gründung von LOIM im Jahr 2009 übernahm Adam die Leitung der Produktentwicklung mit Sitz in London. In den letzten Jahren wurde Adams Funktion um die Bereiche Business Strategy & Insights erweitert.

Von London aus wird Adam dem Exekutivausschuss von LOIM angehören und an Jean-Pascal Porcherot, Leiter von LOIM und Managing Partner der Lombard Odier Gruppe, berichten.

In seiner neuen Funktion bei LOIM wird Adam eine Reihe von Kernfunktionen beaufsichtigen, darunter Trading, IT & Operations, Fund Services, Legal & Compliance, Client Servicing und Finance.

Adam übernimmt die Funktion des COO von Alexandre Meyer, der kürzlich zum Managing Partner der Lombard Odier Gruppe ernannt wurde.

Jean-Pascal Porcherot kommentiert: „Unternehmen sprechen oft davon, wie wichtig es ist, Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich beruflich weiterzuentwickeln. Es ist daher sehr erfreulich zu sehen, dass dies bei LOIM der Fall ist. Adam verkörpert die Kernwerte von LOIM und bringt großes Fachwissen und Teamgeist mit, um die strategischen Wachstumsziele von LOIM voranzutreiben.“