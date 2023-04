Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von HSBC Asset Management Deutschland

HSBC Asset Management Deutschland stellt die Geschäftsführung neu auf. Thorsten Michalik übernimmt künftig zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Sales Europe, Middle East, Americas & Wholesale den Vorsitz der Geschäftsführung. Niklas Georg, Head of Institutional Sales DACH, wird sein Stellvertreter.

Dr. Rudolf Apenbrink, Geschäftsführer von HSBC Deutschland und verantwortlich für die Bereiche Global Private Banking und Asset Management, wird die Bank per Ende Juni 2023 auf eigenen Wunsch verlassen. Dr. Rudolf Apenbrink verabschiedet sich nach fast drei Jahrzehnten, in denen er das Geschäft von HSBC Deutschland im Asset Management und im Private Banking maßgeblich geprägt hat.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen an die erfolgreiche Arbeit von Dr. Rudolf Apenbrink anzuknüpfen und unseren Kunden in Deutschland und Österreich das globale Angebot von HSBC Asset Management zugänglich zu machen“, so Thorsten Michalik. „Unser Hauptaugenmerk liegt dabei insbesondere auf kundenindividuellen Investmentlösungen für die Core-Anlageklassen sowie auf Nachhaltigkeit, Alternative Investments und unserer Asien- und Emerging Markets-Expertise.“

Thorsten Michalik ist seit 2020 bei HSBC Asset Management tätig – zunächst als Global Head of Wholesale & Partnerships sowie Mitglied der Geschäftsführung von HSBC Asset Management Deutschland, seit November 2022 in seiner aktuellen Funktion. Zusätzlich ist Thorsten Michalik auch Mitglied des globalen Management Komitees der HSBC Asset Management. Zuvor war er über 20 Jahre in leitenden Positionen bei UBS und Deutsche Bank/DWS beschäftigt, zuletzt als globaler Co-Head Distribution der DWS für Active, Passive & Alternative Investments Europe, Middle East & Asia Pacific.

“Unsere Kunden in einem immer herausfordernden Marktumfeld bei ihren Anlageentscheidungen bestmöglich zu unterstützen, ist und bleibt unser primärer Fokus – und zwar nicht nur als Anbieter von maßgeschneiderten Anlagelösungen, sondern insbesondere auch als Trusted Advisor“, so Niklas Georg. „Insofern haben wir uns sehr darüber gefreut, dass jüngst unsere Beratungsqualität im Rahmen einer unabhängigen Kundenzufriedenheitsstudie mit dem 1. Rang ausgezeichnet wurde.“

Niklas Georg gehört seit Mai 2020 der Geschäftsführung von HSBC Asset Management Deutschland an. Als Head of Institutional Sales verantwortet er die Vertriebsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war er rund zehn Jahre in verschiedenen Positionen bei HSBC Deutschland tätig, zuletzt langjährig im Bereich Global Markets Sales.