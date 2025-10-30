Performancebericht: Solvium weiter mit weißer Weste

Derzeit verwaltet die Solvium-Gruppe den Angaben im jetzt veröffentlichten Performancebericht 2025 zufolge Assets im Wert von über 400 Millionen Euro. Der Vorstand der Solvium Holding AG bestätigt darin, dass die Hamburger Unternehmensgruppe vertragsgemäß Container, Wechselkoffer, Güterwagen und anderes Logistikequipment für die Anleger erworben und vermietet hat. Sämtliche seit Gründung 2011 von Solvium emittierten Produkte laufen demnach prognosegemäß beziehungsweise wurden bereits planmäßig beendet.

Alle Zahlungen an die Anleger wurden den Angaben zufolge vollständig und vertragsgemäß erfüllt. Diesen Auszahlungen stehen zahlungswirksame Gesamteinnahmen aus Verkäufen und Mieten von Reedereien und anderen Logistikunternehmen gegenüber, so der Bericht.

Solvium-Vorstand Marc Schumann: „Am Stichtag 30. September 2025 waren bei der Solvium-Gruppe rund 41.700 Einheiten entsprechend circa 226.000 CEU, insbesondere Container, Wechselkoffer und Güterwagen, in der Verwaltung. Selbstverständlich wurden und werden sämtliche Miet-, Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den Anlegern vollständig und vertragsgemäß erfüllt und sind durch die zahlungswirksamen Gesamteinnahmen gedeckt.“

Der Bericht zeigt unter anderem detailliert den Bestand an Logistikequipment-Mietverträgen, die Mieteinnahmen sowie Rückzahlungen an Anleger für jede Verwaltungsgesellschaft zum Stichtag 30. September 2025. Geschäftsführer André Wreth: „Unseren ersten Portfoliobericht veröffentlichten wir 2013, um für mehr Transparenz für unsere Angebote im unregulierten Kapitalmarkt zu schaffen. Mit dem Performancebericht haben wir seit dem letzten Jahr einen Weg gefunden, schneller und zeitnah Transparenz zu schaffen. Er erscheint grundsätzlich halbjährlich.“