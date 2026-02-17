Solvium bringt Vermögensanlagen für semiprofessionelle Anleger

Die drei Angebote Solvium ZinsAktiv Flex sind qualifizierte nachrangige Namensschuldverschreibungen mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten und monatlicher Kündigungsmöglichkeit, teilt das Unternehmen mit. Die maximale Laufzeit beträgt zehn Jahre. Die Mindestinvestition beträgt je nach Variante 200.000 Euro, 400.000 Euro oder eine Million Euro.

In den ersten drei Jahren steigt die Verzinsung an; sie wird monatlich anteilig nachschüssig ausgezahlt. Die jährlichen Zinsprognosen liegen anfänglich zwischen 4,0 und 5,0 Prozent und steigen bis auf 5,1 und 6,0 Prozent pro Jahr an. Anleger aller Angebote können zum Ende des 12. Monats, mit einer Frist von 3 Monaten kündigen, müssen dann aber auf die höheren Zinsen in den Folgejahren verzichten.

Investitionen in Logistikausrüstungen

Das Kapital der Reihe ZinsAktiv Flex investiert Solvium in Logistikausrüstungen, wie 20-Fuß-Standardcontainer, 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen. Für Vermittler gibt es ein Vergütungskonzept aus Agio, Front-Up-Vergütung und laufender Vergütung, so Solvium.

Jürgen Kestler, Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH, kommentiert: „Die Produktreihe kombiniert unternehmerische Beteiligung mit attraktiven Renditechancen und flexiblen Laufzeiten“.