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Solvium beendet weitere Container-Vermögensanlagen wie geplant

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Solvium Capital/Niko Neithardt
Jürgen Kestler, Solvium.

Der auf Transport-Equipment spezialisierte Asset Manager Solvium hat die Vermögensanlagen Container Select Plus Nr. 3 und 4 aus dem Jahr 2018 Ende März beendet. Alle Miet- und Rückkaufpreiszahlungen wurden dem Unternehmen zufolge prognosegemäß ausgezahlt.

2018 hatten 661 Anleger rund neun Millionen Euro in die Angebote investiert, teilt Solvium mit. Das Investment sah eine anfängliche Mietlaufzeit von 36 Monaten vor; die Anleger konnten zweimal um jeweils zweimal Jahre verlängern. Insgesamt haben Anleger 700 Mal die Verlängerungsoption gezogen.

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Am Ende der Laufzeit wurden die Container zu einem im Voraus festgelegten Preis von Solvium zurückgekauft. Alle Anleger erhielten insgesamt Mietzahlungen und Rückzahlungen in Höhe von rund 10,8 Millionen Euro, so Solvium.

Solvium-Vorstand Jürgen Kestler: „Unsere Direktinvestments mit kurzer Laufzeit, monatlichen Zinszahlungen und der Möglichkeit, das Investment nach drei Jahren zu verlängern, haben viele Anleger überzeugt.“

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