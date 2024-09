Plansecur knackt 1,5-Milliarden-Marke

Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber 2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro. Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser betont in einer Pressemitteilung des Unternehmens, dass Investmentfonds nur einen Teil des Geschäfts ausmachen – hinzu kommen Anlagen in Sachwerte wie Immobilien und Unternehmens­beteiligungen sowie Versicherungsprodukte.

Man wolle das Engagement in der Betreuung vermögender Privatkundinnen und -kunden weiter ausbauen, kündigt Hauser an: „Mit der Werteorientierung, die Plansecur schon immer ausgemacht hat, sehen wir uns besonders gut aufgestellt, Vermögen­den, die ihr Geld sinnvoll anlegen wollen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“