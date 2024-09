PMA baut Vorstand aus

Engel (58) hat ein Diplom der FU Berlin in Mathematik und Informatik. In seiner beruflichen Laufbahn war er als Unternehmensberater und Manager bei einem internationalen Beratungsunternehmen tätig und hat in der Softwareindustrie im Bereich Business Intelligence gearbeitet. Er hat ein auf Finanzdienstleister spezialisiertes Software- und Beratungsunternehmen aufgebaut und in den letzten zehn Jahren in einer Schweizer Bank in leitender Position in den Bereichen Wealth Management, Compliance und Payments gearbeitet.