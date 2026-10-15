Provinzial stärkt Bancassurance-Geschäft durch moneymeets-Übernahme

Der Provinzial Konzern übernimmt die moneymeets GmbH und baut damit sein Bancassurance-Geschäft aus. Ziel ist laut Unternehmen ein hybrides Beratungs- und Serviceangebot, das persönliche und digitale Wege verbindet.

Der Provinzial Konzern erweitert sein Bancassurance-Geschäft und hat dazu die moneymeets GmbH übernommen. Wie der Versicherer mitteilt, soll der Zukauf insbesondere die digitalen Schnittstellen zu Kundinnen und Kunden verbessern.

Übernahme als Baustein der Bancassurance-Strategie

Provinzial ordnet den Kauf von moneymeets als zentralen Baustein der eigenen strategischen Ausrichtung ein. Der Konzern will sein Bancassurance-Geschäft damit konsequent weiterentwickeln und zugleich digitale Vertriebswege stärker einbinden.

Hybrides Beratungsangebot als Ziel

Konkret soll die Übernahme dazu beitragen, Kundinnen und Kunden künftig sowohl persönliche Beratung als auch digitale Services aus einer Hand anzubieten. Der Konzern spricht von einem hybriden Modell, das beide Zugangswege miteinander verbindet.