Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Provinzial stärkt Bancassurance-Geschäft durch moneymeets-Übernahme

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Montage aus Versicherungsgebäude und Digitalfirmen-Fassade mit Vertragsordner und Smartphone im Vordergrund
Bild: KI-generiert
Mit moneymeets erweitert die Provinzial ihr digitales Angebot im Bancassurance-Geschäft.

Der Provinzial Konzern übernimmt die moneymeets GmbH und baut damit sein Bancassurance-Geschäft aus. Ziel ist laut Unternehmen ein hybrides Beratungs- und Serviceangebot, das persönliche und digitale Wege verbindet.

Der Provinzial Konzern erweitert sein Bancassurance-Geschäft und hat dazu die moneymeets GmbH übernommen. Wie der Versicherer mitteilt, soll der Zukauf insbesondere die digitalen Schnittstellen zu Kundinnen und Kunden verbessern.

Übernahme als Baustein der Bancassurance-Strategie

Provinzial ordnet den Kauf von moneymeets als zentralen Baustein der eigenen strategischen Ausrichtung ein. Der Konzern will sein Bancassurance-Geschäft damit konsequent weiterentwickeln und zugleich digitale Vertriebswege stärker einbinden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Hybrides Beratungsangebot als Ziel

Konkret soll die Übernahme dazu beitragen, Kundinnen und Kunden künftig sowohl persönliche Beratung als auch digitale Services aus einer Hand anzubieten. Der Konzern spricht von einem hybriden Modell, das beide Zugangswege miteinander verbindet.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Titel Cash. Ausgabe 10/26
Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist - mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/provinzial-staerkt-bancassurance-geschaeft-durch-moneymeets-uebernahme-727671/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.