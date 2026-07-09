Führungswechsel: Patric Fedlmeier wird neuer Provinzial-Chef

Der Aufsichtsrat der Provinzial Holding hat die Nachfolge an der Konzernspitze frühzeitig geregelt. Zum 1. Juni 2027 übernimmt Patric Fedlmeier (58) den Vorstandsvorsitz des Provinzial Konzerns. Sein Vertrag wird gleichzeitig um fünf Jahre verlängert. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Breuer (64) scheidet planmäßig zum 31. Mai 2027 aus und geht in den Ruhestand.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Breuer begründet die Entscheidung mit Fedlmeiers langjähriger Expertise: „Mit Patric Fedlmeier übernimmt ein ausgewiesener Kenner des Unternehmens und der Branche die Verantwortung an der Spitze des Provinzial Konzerns. Er hat bereits als Vorstandsvorsitzender der damaligen Provinzial Rheinland und später als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des fusionierten Konzerns maßgeblich dazu beigetragen, die Provinzial erfolgreich weiterzuentwickeln. Dank seiner breiten Erfahrung ist er hervorragend geeignet, den Konzern durch die Transformationsphase zu führen.“

Fedlmeier kam 2003 zur Provinzial Rheinland, wo er zunächst die Betriebsorganisation verantwortete, später auch Personal und Standortservices. Ab 2008 war er Generalbevollmächtigter, bevor er 2009 in den Vorstand der Provinzial Rheinland berufen wurde. Dort zeichnete er für die Bereiche Komposit Privatkunden, IT und Betriebsorganisation verantwortlich, später für Vertrieb, Marketing und IT.

Fusion und Holding-Vorstand

Ab 2013 war Fedlmeier stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Provinzial Rheinland, ab 2018 deren Vorstandsvorsitzender. In dieser Funktion begleitete er die Fusion der Provinzial Rheinland mit der Provinzial NordWest maßgeblich und verantwortete sie von rheinländischer Seite.

Seit 2020 gehört Fedlmeier dem Holding-Vorstand der Provinzial an und ist seitdem stellvertretender Vorstandsvorsitzender sowie Arbeitsdirektor des Konzerns. Seit 2023 verantwortet er zusätzlich das Vertriebsressort, nachdem er zuvor auch für die IT zuständig war.

Fedlmeier wurde am 27. November 1967 in Speyer geboren. Nach einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Inter Krankenversicherung in Mannheim folgten berufsbegleitende Weiterbildungen, darunter ein Bachelorstudium Insurance Management an der Technischen Hochschule Köln sowie eine Managementausbildung an der HSG in St. Gallen.

Dozent, Aufsichtsrat, Verbandsmitglied

Neben seinen Aufgaben im Provinzial Konzern engagiert sich Fedlmeier als Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbands (AGV) und als Aufsichtsratsvorsitzender der Codecentric AG. Er übt zudem diverse Funktionen innerhalb der Gruppe der öffentlichen Versicherer aus und ist zudem Dozent an der TH Köln.