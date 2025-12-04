Newsletter
Überschussbeteiligungen 2026: Provinzial hält laufende Verzinsung bei 3,25 Prozent

Zinsen, Rendite, Zinswaage, Überschussbeteiligung, Gesamtverzinung
Foto: Smarterpix
Alles stabil: Die Provinzial rüttelt 2026 nicht an der laufenden Verzinsung.

Die Provinzial Lebensversicherung hält die laufende Verzinsung für das Jahr 2026 unverändert bei 3,25 Prozent. Der Satz gilt im Neugeschäft für Verträge gegen laufende Beitragszahlung. Je nach Tarif ergibt sich inklusive endfälliger Überschussanteile eine Gesamtverzinsung von bis zu 4,05 Prozent. Das Unternehmen sieht sich damit weiterhin solide aufgestellt, auch wenn die Kapitalmärkte anspruchsvoll bleiben.

„Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden ungeachtet der nach wie vor vorhandenen Kapitalmarktrisiken weiterhin eine attraktive Verzinsung anbieten zu können“, sagt Dr. Ulrich Scholten, Finanzvorstand der Provinzial.

Er verweist zudem darauf, dass die neuen Produkte der Gesellschaft im Bereich der biometrischen Absicherung eine moderne und flexible Auswahl bieten. Scholten betont, dass die Provinzial bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeits- sowie Risiko-Lebensversicherungen sehr gut im Wettbewerb aufgestellt sei.

