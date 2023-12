Provinzial-Tochter holt Christian Fürtjes

Der Diplom-Volkswirt Dr. Christian Fürtjes wechselt zur Provinzial Asset Management GmbH (ProAM) und verstärkt dort das Investment-Team. Er folgt auf Andreas Krämer, der sich nach 35 Jahren im Provinzial-Konzern in den Ruhestand verabschiedet.

Fürtjes promovierte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und war danach bei der DZ Privatbank in Luxemburg als Analyst im Portfoliomanagement tätig. Anschließend wechselte er 2017 zu HSBC Deutschland, wo er als Senior-Economist im Economic Research Germany beschäftigt war. Insgesamt verfügt er über 15 Jahre Berufserfahrung in Forschung, Lehre und praktischer Kapitalmarktanwendung volkswirtschaftlicher Themen.

ProAM verwaltet die Kapitalanlagen des Provinzial-Konzerns im Volumen von rund 50 Milliarden Euro.