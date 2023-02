Ralf Marschke, Xempus: „Betriebliche Vorsorge ist ein nachhaltiges Benefit“

Laut Marschke ist die betriebliche Vorsorge ein „nachhaltiges Benefit“. „In der Regel dauert es ja heute Monate, um eine neue Stelle zu besetzen. Bei einigen Berufen im Bereich der Pflege, in der IT oder im Handwerk kann es durchaus sehr viel länger dauern. Über 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland mussten bereits Aufträge ablehnen, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen. Um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und dann auch zu halten, brauchen Arbeitgeber langfristige, sinnvolle Lösungen.“ Es brauche Antworten auf die Frage, was Arbeitnehmenden wirklich hilft, um sie während ihres Berufslebens oder danach im Rentenalter bestmöglich abzusichern. „Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist dabei aktuell auf dem Vormarsch“, so Marschke im Gespräch mit Cash.-Redakteur Kim Brodtmann. Die damit verbundenen Zusatzleistungen seien mittlerweile beliebter als die klassische Gehaltserhöhung.

Daraus ergeben sich laut Marschke auch Chancen für den Vertrieb: „Speziell Vermittlerinnen und Vermittler, die Arbeitgeber beraten, können das Thema betriebliche Vorsorge heute noch viel vollumfänglicher angehen, indem sie nun die Möglichkeit haben, neben der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) auch die bKV anzubieten und zu beraten.“ Darin stecke viel Potenzial.

