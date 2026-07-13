Reformpaket für den Wohnungsbau: Welche Chancen sich für Berater eröffnen

Mit dem beschlossenen „Programm für Aufschwung und Beschäftigung“ hat der Koalitionsausschuss Anfang Juli 2026 ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt. Während die öffentliche Aufmerksamkeit vor allem steuer- und rentenpolitischen Themen galt, könnten insbesondere die wohnungspolitischen Beschlüsse den Immobilienmarkt und die Baufinanzierungsbranche nachhaltig beeinflussen. Die Bundesregierung verfolgt dabei ein klares Ziel: Investitionen in den Wohnungsbau attraktiver zu machen und bestehende Unsicherheiten am Markt auszubauen. Für Finanzierungsberater und Immobilienmakler lohnt sich daher ein genauer Blick auf die geplanten Maßnahmen.

Investitionssicherheit und Wohnungsbau stehen im Mittelpunkt

Zum einen soll eine Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen (WBG) gegründet werden. Anders als klassische öffentliche Wohnungsunternehmen wird sie nicht selbst bauen, sondern ihre Bonität nutzen, um günstige Finanzierungskonditionen für private Bauunternehmen bereitzustellen. Ziel ist insbesondere der Bau bezahlbarer Wohnungen durch serielle und industrielle Bauverfahren. Zum anderen plant die Bundesregierung ein Bundesgesetz, das eine Vergesellschaftung privater Mietwohnungsbestände durch Landesgesetze ausschließen soll. Damit soll mehr Rechtssicherheit für Investoren geschaffen werden. Die Diskussionen über mögliche Enteignungen großer Wohnungsunternehmen hatten in den vergangenen Jahren zu erheblicher Verunsicherung geführt.

Ergänzt werden diese Maßnahmen durch weitere Reformvorhaben. So sollen regulatorische Kapitalanforderungen für Banken überprüft werden, um die Kreditvergabe insbesondere im Wohnungsbau zu erleichtern. Gleichzeitig ist vorgesehen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, indem die sogenannte Genehmigungsfiktion auf weitere Bauvorhaben ausgeweitet wird. Wichtig ist jedoch die Einordnung: Bislang handelt es sich um einen Koalitionsbeschluss. Die gesetzlichen Grundlagen müssen erst noch vom Bundestag verabschiedet werden.

Welche Auswirkungen ergeben sich für Berater?

Sollten die angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden, könnten sie die Rahmenbedingungen für die Immobilienfinanzierung spürbar verändern. Mehr Investitionssicherheit könnte institutionelles Kapital wieder verstärkt in den deutschen Wohnungsmarkt lenken. Davon würden nicht nur Projektentwicklungen profitieren, sondern mittelbar auch Finanzierungsberater und Immobilienmakler, wenn dadurch neue Bauprojekte angestoßen und zusätzliche Transaktionen ermöglicht werden. Ebenso könnten angepasste regulatorische Kapitalanforderungen für Banken die Finanzierungsmöglichkeiten privater Käufer verbessern. Für Finanzierungsberater eröffnet dies die Chance, Kunden erneut anzusprechen, deren Finanzierung bislang an zu geringen Eigenmitteln oder eingeschränkten Kreditspielräumen gescheitert ist. Auch schnellere Genehmigungsverfahren können die Beratungspraxis verändern. Verkürzen sich die Zeiträume zwischen Projektplanung und Baubeginn, werden Finanzierungspartner früher in Entwicklungsprozesse eingebunden. Für Vermittler gewinnt daher die frühzeitige Vernetzung mit Bauträgern und Projektentwicklern weiter an Bedeutung.

Netzwerke gewinnen weiter an Bedeutung

Besonders interessant ist die geplante Wohnungsbaugesellschaft aus vertrieblicher Sicht. Da sie ihre Projekte über private Bauunternehmen realisieren soll, entstehen potenziell neue Geschäftsmöglichkeiten für Bauträger und Projektentwickler. Wer als Finanzierungsberater bereits heute gute Beziehungen zu diesen Marktteilnehmern aufgebaut hat, kann von einer steigenden Projektaktivität profitieren. Netzwerke entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden damit noch wichtiger. Gleichzeitig empfiehlt es sich, Bestandskunden systematisch zu identifizieren, deren Finanzierungswünsche in den vergangenen Jahren nicht realisiert werden konnten. Sollten sich die Finanzierungsspielräume tatsächlich erweitern, kann daraus kurzfristig neues Geschäft entstehen.

Entwicklungen aufmerksam begleiten

Das Reformpaket zeigt vor allem eines: Der Wohnungsbau rückt wieder stärker in den Fokus der Bundesregierung. Ob alle angekündigten Maßnahmen in ihrer jetzigen Form umgesetzt werden, bleibt allerdings abzuwarten, denn ein Koalitionsbeschluss ist noch kein geltendes Recht. Für Berater ist es daher entscheidend, regulatorische Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und deren Auswirkungen frühzeitig in die Kundenberatung einfließen zu lassen. Gerade in einem Markt, der in den vergangenen Jahren von Unsicherheit geprägt war, wird eine kompetente Orientierung zunehmend zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal.

Fazit

Die wohnungspolitischen Beschlüsse der Koalition sind zwar noch kein geltendes Recht, sie geben jedoch eine klare Richtung vor. Mehr Investitionssicherheit, bessere Finanzierungsbedingungen und beschleunigte Genehmigungsverfahren könnten den Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren spürbar beleben. Für Finanzierungsberater und Immobilienmakler bietet sich daher bereits heute die Möglichkeit, Netzwerke auszubauen, potenzielle Kundengruppen vorzubereiten und die regulatorischen Entwicklungen eng zu begleiten. Wer diese Veränderungen frühzeitig in seine Beratung integriert, kann sich bei einer Belebung des Marktes strategische Vorteile sichern.

Autor Sascha Mermann ist geschäftsführender Gesellschafter bei von Poll Finance und begleitet seit mehr als zwei Jahrzehnten Finanzierungsberater, Immobilienmakler und Vertriebsorganisationen an der Schnittstelle zwischen Immobilienvertrieb und Baufinanzierung. Er verfügt über einen betriebswirtschaftlichen und immobilienökonomischen Hintergrund und hat seine Abschlussarbeit dem Thema Cross-Selling im Immobilienvertrieb gewidmet. In seiner beruflichen Praxis hat er rund 1.300 Immobilienfinanzierungen begleitet und etwa 400 Immobilientransaktionen vermittelt. Sein Schwerpunkt liegt auf der strategischen Verzahnung von Immobilienvermittlung und Finanzierung – mit dem Ziel, Maklerorganisationen durch professionelle Finanzierungsprozesse erfolgreicher, kundenorientierter und abschlussstärker zu machen.