Regelmäßige Erträge und aktive ETFs gewinnen an Bedeutung

Der ETF-Anbieter HANetf hat die neueste Ausgabe seiner halbjährlich erscheinenden Thematic & Active Review vorgelegt. Die Analyse kombiniert Marktdaten mit einer europaweiten Umfrage unter Vermögensverwaltern sowie Einschätzungen von Partnern des Hauses. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen bei thematischen und aktiven Investmentstrategien.

Ein zentrales Ergebnis der Umfrage ist die hohe Bedeutung regelmäßiger Erträge. 98 Prozent der befragten Vermögensverwalter stufen laufende Erträge für ihre Portfolios als wichtig oder essenziell ein. Die Mehrheit von 78 Prozent verfolgt dabei Zielrenditen zwischen drei und fünf Prozent.

Zur Umsetzung dieser Ertragsziele greifen viele Investoren auf optionsbasierte ETFs zurück. Der europäische Markt für diese Produkte hat sich im Jahr 2025 nach Angaben von HANetf mehr als verdreifacht.

Auch aktive ETFs gewinnen weiter an Gewicht. 92 Prozent der Befragten planen, ihre Allokation in aktive ETFs innerhalb der nächsten zwölf Monate zu erhöhen. Besonders gefragt sind dabei aktive Fixed-Income-Strategien, die von 68 Prozent der Investoren bevorzugt werden.

Das verwaltete Vermögen aktiver ETFs in Europa ist 2025 um mehr als 86 Prozent gewachsen. Damit hat sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr nochmals beschleunigt, nachdem 2024 bereits ein Plus von 68 Prozent verzeichnet worden war.

Neben Ertrags- und Umsetzungsstrategien erfasste die Umfrage auch die Einschätzung der Investoren zu einzelnen Anlagethemen. Besonders positiv bewerten die Befragten den Bereich Verteidigung und Cybersicherheit. 72 Prozent zeigen sich hier optimistisch. Auch Uran steht bei vielen Investoren hoch im Kurs. 82 Prozent äußern eine positive Einschätzung zu dem Rohstoff und dessen Perspektiven.