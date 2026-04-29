Renten steigen zum Juli um 4,24 Prozent

Die Renten in Deutschland werden zum 1. Juli um 4,24 Prozent erhöht. Das Bundeskabinett hat dazu eine Verordnung von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas beschlossen. Damit steigen die Bezüge von mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Der Bundesrat muss der Regelung noch zustimmen.

Grundlage für die Anpassung ist die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Steigen diese, werden auch die Renten entsprechend angepasst. Konkret bedeutet das: Eine monatliche Rente von 1.000 Euro erhöht sich um gut 42 Euro.

Auch der sogenannte Rentenwert wird angepasst. Er steigt zum Stichtag von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Dieser Wert gibt an, wie viel ein Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung wert ist und wird jährlich neu festgelegt.

Eine zusätzliche Rolle spielt die politische Festlegung des Rentenniveaus. Die Koalition hat im Dezember beschlossen, die sogenannte Haltelinie bis 2031 zu verlängern. Damit wird garantiert, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent fällt.

Dieser Wert beschreibt das Verhältnis der Standardrente zum durchschnittlichen Einkommen. Die Verlängerung der Haltelinie floss auch in die aktuelle Rentenanpassung ein, insbesondere bei der Berechnung des Rentenwerts.

Für eine Standardrente mit durchschnittlichem Einkommen und 45 Beitragsjahren ergibt sich laut Ministerium ein monatliches Plus von 77,85 Euro.

Politische Debatte über langfristige Finanzierung

Bundesarbeitsministerin Bas betont die Bedeutung der Anpassung: „Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben.“ Die Kopplung an die Lohnentwicklung sichere zudem die Teilhabe der Rentner an der wirtschaftlichen Entwicklung.

Parallel dazu laufen innerhalb der Bundesregierung Gespräche über die Zukunft der Alterssicherung. Hintergrund ist die steigende Zahl von Menschen im Rentenalter, insbesondere aus den geburtenstarken Jahrgängen.

Eine eingesetzte Kommission soll bis Ende des zweiten Quartals Vorschläge für strukturelle Reformen vorlegen. Bereits im Vorfeld der letzten Rentenreform hatte es intensive Diskussionen über die finanziellen Auswirkungen der Stabilisierung des Rentenniveaus gegeben. (dpa-AFX)