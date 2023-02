Roadshow: VHV geht auf Deutschland-Tour

Neue Produkte, neue Vertriebsansätze. Die VHV als großer Maklerversicherer geht Anfang März auf Roadshow durch Deutschland. Info-Stops hat die VHV in Berlin, München und Düsseldorf geplant. Der letzte Termin der Veranstaltungsreihe ist als Online-Veranstaltung geplant und wird live aus der VHV-Zentrale in Hannover übertragen.

„Wir haben mit der Roadshow VHV LIVE eine Weiterbildungs- und Netzwerkveranstaltung etabliert, die in diesem Jahr bereits zum 12. Mal stattfindet“, sagt Dr. Angelo O. Rohlfs, Mitglied des Vorstands der VHV Allgemeine Versicherung AG. „Der Austausch mit den Vertriebspartner ist enorm wichtig für uns. Umso mehr freue ich mich, dass wir sowohl in Präsenz als auch digital miteinander in Kontakt kommen“, so Rohlfs weiter.

Termine

13.03.2023 in Berlin – Gastgeber Torben Sperling

14.03.2023 in München – Gastgeberin Sandra Bolte

16.03.2023 in Düsseldorf – Gastgeber Elmar Rietdorf

21.03.2023 in Hannover (digital) – Gastgeber Sandra Bolte und Frank Dowe

Im Fokus stehen in diesem Jahr aktuelle Themen, Schadenfälle und Vertriebsansätze rund um das Produktsortiment der VHV. Darüber hinaus konnte mit dem Rechtsanwalt Jens Reichow ein praxisnaher Referent zu aktuellen Haftungsfällen und Urteilen gewonnen werden:

Vortrag 1: Aktuelles aus Kfz.

Aktuelles aus Kfz. Vortrag 2 : SHU: Aktuelle Schadenfälle und Vertriebsansätze für die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.

: SHU: Aktuelle Schadenfälle und Vertriebsansätze für die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung. Vortrag 3: VHV-Highlights und Vertriebsansätze für die Zielgruppe Bau: Bauprotect und Archiprotect.

VHV-Highlights und Vertriebsansätze für die Zielgruppe Bau: Bauprotect und Archiprotect. Vortrag 4: Aktuelle Rechtsthemen mit RA Jens Reichow zu aktuellen Haftungs- und Vermittlerfällen sowie Urteilen.

Gut zu wissen

Die Teilnahme an der VHV Roadshow zahlt auf die IDD-Anforderungen ein. Teilnehmende erhalten je Vortrag 45 Minuten gutgeschrieben.

Plätze begrenzt

Anmelden kann man sich über das Weiterbildungsportal www.vhv-weiterbildung.de. Mehr Informationen zur VHV Roadshow VHV Live 2023 gibt es unter: https://www.vhv-partner.de/magazin/2023/02/roadshow