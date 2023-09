Sebastian Hartrott wird Geschäftsführer bei Ehret+Klein

Sebastian Hartrott (47), vormals Chef des Fondsanbieters Hannover Leasing, wird zum 1. November 2023 Geschäftsführer von Ehret+Klein Capital Markets und will dort das Fonds- und Investmentgeschäft deutlich ausbauen.

Ehret+Klein Capital Markets ist ein auf „Manage-to-Core“-Strategien spezialisierter Immobilien- und Investmentmanager mit Sitz in Starnberg bei München. Sebastian Hartrott wird die Gesellschaft künftig zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer Sebastian Wasser leiten.

Das Unternehmen, eine Schwestergesellschaft des Projektentwicklers Ehret+Klein, will das Fonds- und Investmentgeschäft deutlich ausbauen. Hartrott wird in seiner neuen Funktion unter anderem die Bereiche Portfolio- und Fondsmanagement, Recht sowie den Vertrieb verantworten, kündigt das Unternehmen an.

Sebastian Hartrott ist zugelassener Rechtsanwalt und war zuvor Geschäftsführer verschiedener Gesellschaften im Hannover-Leasing-Konzern, unter anderem der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Den Angaben zufolge begleitete er dabei ein Transaktionsvolumen von rund 1,4 Milliarden Euro und verantwortete die Auflage von 13 Fonds, darunter offene und geschlossene Publikums- und Spezial-AIF. Hannover Leasing hatte er im Januar 2023 nach Turbulenzen der Muttergesellschaft Corestate verlassen.