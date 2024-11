Catella Project Management baut Investment-Team Deutschland aus

.

Nach seinem Masterabschluss in Immobilienmanagement an der HAWK in Holzminden war Marco Evangelista Julio drei Jahre bei Savills in der Corporate Finance – Valuation-Abteilung tätig, teilt Catella mit. Er kehrt bei Catella an eine alte Wirkungsstätte zurück, denn dort war er bereits begleitend zu seinem Bachelor-Studium tätig.

Auf der Agenda stehen die Mit- und Weiterentwicklung von Großprojekten wie Quartiersentwicklungen, zum Beispiel „Seestadt“ und „Düssel-Terrassen“ oder das Projekt „KöTower“ an der Düsseldorfer Königsallee.