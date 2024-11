Service-KVG Intreal blickt weiter optimistisch auf Gesamtjahr 2024

Die Assets under Administration (AuA) erhöhten sich insgesamt um rund 256 Millionen Euro beziehungsweise 0,4 Prozent auf rund 66,4 Milliarden Euro, teilt das hauptsächlich auf Spezialfonds, also Fonds für Großanleger, ausgerichtete Unternehmen.

Verglichen mit dem Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres am 31. Dezember 2023 beträgt der Zuwachs bei den AuA gut 738 Millionen Euro beziehungsweise 1,1 Prozent. Die Kennzahl setzt sich jeweils zusammen aus der Entwicklung der Summe der Verkehrswerte der Immobilien und des sonstigen Vermögens der Fonds sowie dem wertmäßigen Saldo aus den im Quartalsverlauf realisierten An- und Verkäufen.

Zum 30. September 2024 betreute die Intreal insgesamt 315 Fonds (Ende 2023: 305). Die Zahl der verwalteten Immobilien stieg im dritten Quartal netto um sieben Objekte auf nunmehr 2.717 Immobilien. Der Personalbestand an den drei Standorten Hamburg, Frankfurt und Luxemburg belief sich zum Berichtsstichtag insgesamt auf 514 Personen (Ende 2023: 520 Personen).

Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Camille Dufieux, Geschäftsführerin der Intreal: „Wie bereits in den vorangegangenen Quartalen dieses Jahres, hat sich das Wachstum der Intreal fortgesetzt, jedoch mit einer deutlich geringeren Dynamik als in den zurückliegenden Jahren. Ich blicke weiterhin optimistisch auf das Gesamtjahr 2024, denn wir beobachten eine leichte Steigerung der Transaktionsaktivitäten sowie der Vorbereitungen für neue Fonds, die in den kommenden Wochen und Monaten realisiert werden dürften. Nach der deutlichen Zurückhaltung vieler Akteure im Vorjahr lässt sich eine leichte Belebung des Marktes erkennen. Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren liegt der Schwerpunkt derzeit jedoch auf Individualfonds und Club-Deals mit bereits bekannten Investitionsobjekten. Neue Poolfonds sind dagegen weniger gefragt, vor allem, wenn es sich dabei um Blindpools handelt.“

Partnerfonds größter Bereich

Der Bereich Partnerfonds bildete zum Ende des dritten Quartals 2024 mit 155 administrierten Fonds und Vermögenswerten von rund 36,1 Milliarden Euro weiterhin den größten Geschäftsbereich In diesem Geschäftsbereich Partnerfonds erbringt Intreal unter anderem für Asset Manager und Projektentwickler ohne eigene KVG-Zulassung alle Leistungen rund um die Auflage und Administration eines Alternative Investment Funds (AIFs), also die klassische Service-KVG.

Im Bereich KVG-Services, dem zweiten großen Geschäftsbereich der Intreal, summierten sich die AuA zum 30. September 2024 auf rund 30,3 Milliarden Euro und verteilten sich auf insgesamt 160 Fonds. In diesem Bereich erbringt das Unternehmen Dienstleistungen für andere zugelassene Management-KVGs, beispielsweise Reporting, Controlling, Fondsbuchhaltung oder Beteiligungs- und Risikomanagement.