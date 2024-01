Signal Iduna bringt fondsbasierte Rentenpolice

Gleich zu Beginn des Jahres hat die Signal Iduna Lebensversicherung AG mit SI Pur Invest erstmals eine rein fondsgebundene Rentenversicherung ohne Garantien an den Start gebracht. Dabei wird das ganze Vertragsguthaben über die gesamte Ansparphase in Investmentfonds angelegt. SI Pur Invest ergänzt in der dritten Schicht der Altersvorsorge die bestehende Palette der Signal Iduna Global Garant Invest-Produkte – kurz SIGGI.

Garantien verringern Renditechancen

In Zeiten niedriger Zinsen und gleichzeitig steigender Aktienkurse ist es schwierig, mit eingeschlossenen Garantien für die Altersvorsorge attraktive Renditen zu erzielen. Bei SI Pur Invest investieren die Kunden renditeorientiert wie bei einem Fondsparplan, nutzen aber gleichzeitig die Vorteile, die der Versicherungsmantel bietet. Dazu zählen Service-Bausteine wie Ablaufmanagement-Modelle oder ein jährliches Rebalancing der Guthaben, aber auch steuerliche Vorteile. Es richtet sich vor allem an die wachsende Gruppe von Kunden, die eine höhere Affinität zu Aktien- und Fondsanlagen zeigen – insbesondere in den jüngeren Altersklassen.

Produktmerkmale und Vorteile

Bei der Produktgestaltung wurde besonderes Augenmerk gelegt auf eine große Auswahl unterschiedlich ausgerichteter Fonds, eine hohe Flexibilität in der Ansparphase und die Ausschöpfung der Renditechancen für eine hohe Rente.

Umfangreiche Fondsauswahl: Zum Start werden 84 Fonds angeboten, die hohe Qualitätsstandards erfüllen. Darunter fallen 66 nachhaltig ausgerichtete Fonds und 21 Exchange Traded Funds (ETF).

Kostenfreie Fondswechsel: SI Pur Invest ermöglicht unbegrenzt kostenfreie Fondswechsel.

Individuelle Fondsauswahl: Kunden können bis zu 20 Fonds in ihren Vertrag einschließen und haben die Möglichkeit, bei Zuzahlungen eigene Zuführungsverhältnisse in die einzelnen Fonds festzulegen.

Flexible Beitrags- und Entnahmeoptionen: Kunden können Beitragspausen einlegen und bei Entnahmen selbst entscheiden, aus welchen der Fonds sie Kapital entnehmen – was auch im laufenden Rentenbezug möglich ist.

Innovatives Ablaufmanagement: Zwei Modelle für das Ablaufmanagement bieten Optionen zum Minimieren des Kursverlustrisikos vor Rentenbeginn. Damit wird das Kapital bereits zum Ende der Ansparphase schrittweise und gleichmäßig in einen risikoarmen Zielfonds umgeschichtet.

Renditechancen im Rentenbezug: Auch in der Rentenphase können die Kunden auf Wunsch von den Renditechancen der Aktien- und Kapitalmärkte profitieren. Dies führt zu einer höheren Startrente als bei konventionellen Verrentungsformen.

Weiterhin kann auch die flexible Rente SIGGI mit Einschluss einer Beitragsgarantie von jetzt mindestens 30 Prozent abgeschlossen werden. Sie richtet sich somit eher an sicherheitsorientierte Kunden.