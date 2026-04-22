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Smart Insurtech integriert KI ins Makler-Frontend

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: AdobeStock
Die Smart Insurtech AG baut den Einsatz Künstlicher Intelligenz entlang zentraler Prozesse ihrer Plattform weiter aus.

Smart Insurtech erweitert den Einsatz Künstlicher Intelligenz in seiner Plattform und integriert neue Funktionen direkt in das Vermittler-Frontend. Ziel ist es, Prozesse wie Datenerfassung und Bestandsübertragung zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren.

Die Smart Insurtech AG baut den Einsatz Künstlicher Intelligenz entlang zentraler Prozesse ihrer Plattform weiter aus. Neu ist die Integration entsprechender Funktionen in das Vermittler-Frontend Smart Cockpit. Vermittler sollen dadurch im Arbeitsalltag entlastet und Abläufe effizienter gestaltet werden.

Im Fokus steht unter anderem die Fremdvertragserfassung beim Maklermandatswechsel. Hier liest die KI relevante Vertragsdaten aus eingehenden Dokumenten aus, überträgt sie automatisiert in die entsprechenden Formularfelder und stößt die Weiterverarbeitung an. Die Daten werden dabei direkt mit dem Maklerverwaltungsprogramm Smart Admin synchronisiert.

„Unser Ziel ist es, KI dort einzusetzen, wo sie Vermittlerinnen und Vermittler im Alltag direkt entlastet“, stellt Markus Niederreiner, Chief Executive Officer (CEO) von Smart Insurtech, fest. „Bei der automatisierten Bestandsübertragung unterstützt sie die strukturierte Aufbereitung eingehender Informationen, beschleunigt den Gesamtprozess und erhöht die Datenqualität.“ Er betont: „Wir setzen KI dort ein, wo sie konkret Zeit spart und Fehlerquellen reduziert. Der Prozess soll so effizient wie möglich sein, sodass sich Beraterinnen und Berater auf andere Aufgaben wie die Kundenberatung fokussieren können.“

Automatisierte Datenerfassung im Vermittleralltag

Auch bei der Antragserfassung kommt die Technologie zum Einsatz. Der integrierte Assistent erkennt relevante Vertragsdaten, darunter die Antragsnummer, und übernimmt diese automatisch in die vorgesehenen Felder.

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Ergänzend lässt sich ein QR-Code-Scan nutzen, etwa über Fotos von Policen, Anträgen oder Beitragsrechnungen. Die erfassten Informationen werden direkt in das Antragsformular übertragen. Der manuelle Aufwand für die Dateneingabe soll dadurch deutlich sinken. Gleichzeitig sollen Fehlerquellen reduziert werden, da die Daten automatisiert ausgelesen und verarbeitet werden.

Aufbau auf bestehender KI-Erfahrung

Die neuen Funktionen basieren auf bestehenden Anwendungen in der Dokumentenverarbeitung. In der Lösung Smart Gevo setzt das Unternehmen bereits seit längerem KI für die Klassifizierung und Extraktion von Daten ein. Dokumente werden dort automatisiert erkannt, zugeordnet und strukturiert weiterverarbeitet. „Eine saubere, valide Datenbasis ist die Grundlage für verlässliche Automatisierung und den Einsatz Künstlicher Intelligenz, vor allem im regulierten Umfeld der Versicherungswirtschaft“, betont Niederreiner.

Auch im Support nutzt Smart InsurTech KI. Ein Assistent hilft dabei, eingehende Anfragen vorab zu strukturieren und thematisch einzuordnen. Mitarbeitende können dadurch schneller auf Anliegen reagieren und diese gezielter bearbeiten.

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