Vermögen im Land steigt: Studie befürwortet Provisionsverbot

Die Universität Regensburg hat sich in einer Studie mit den Auswirkungen des Provisionsverbots in Ländern beschäftigt, in denen es schon besteht.

In den meisten OECD-Ländern werden Finanzberater über Provisionen vergütet. Länder wie Dänemark, Finnland, Norwegen, die Niederlande, Großbritannien sowie Neuseeland und Australien haben Provisionsverbote eingeführt, um einen angeblichen Interessenkonflikt des Finanzberaters auszuräumen. Die Kritik oder das Vorurteil ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass Finanzberater angeblich eher Finanzprodukte verkauften, die ihr Einkommen erhöhen, als die Rendite des Anlegers im Fokus zu behalten.

Deshalb hat die Universität Regensburg untersucht, wie sich die Vermögen in den Ländern mit Provisionsverbot entwickelt haben im Vergleich zu Ländern ohne Provisionsverbot. Dafür hat sie OECD-Daten zum Wohlstand der einzelnen Länder ausgewertet.

Die Studie der Uni Regensburg „The Effect of Commission Bans on Household Wealth: Evidence from OECD Countries“ kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen 1997 und 2020 OECD-Länder mit Provisionsverbot eine 1,5 Prozent bis 2 Prozent höhere jährliche Rendite auf ihr Vermögen erreicht haben. Dies kann nahezu zu einer Verdopplung des Haushaltvermögens nach 40 Jahren führen. „Somit sprechen die Ergebnisse für die Einführung von Provisionsverboten zur Förderung der Vermögensbildung privater Haushalte“, heißt es in der Studie.

Was ist mit den Gegenargumenten?

Die Macher der Studie beschäftigen sich auch mit dem Gegenargument, dass viele freie Finanzberater aus dem Markt verschwinden würden, wenn ein Provisionsverbot in Kraft treten würde. Das sei in den Ländern mit Provisionsverbot nicht geschehen. In Großbritannien habe die Zahl sogar um vier Prozent zugenommen (Zahl aus 2020).

Zudem wird Stellung bezogen zu dem Problem, dass das finanzielle Wissen in der Breite der Gesellschaft unter einem Provisionsverbot leiden würde. Hier wird angeführt, dass dies theoretisch passieren könnte, aber nicht schlimm sei, wenn den Kunden dennoch die besten Produkte ohne „Interessenkonflikt“ verkauft würden. Als Beispiel werden ETFs genannt, die Kunden wegen der niedrigen Marge nur selten angeboten würden.

Hier geht es zu der Studie.