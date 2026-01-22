Europäische Vermittler beraten Zukunftsthemen in Wien

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute beteiligt sich am Mid-term Meeting der European Federation of Insurance Intermediaries, das am 22. und 23. Januar in Wien stattfindet. Rund 120 Teilnehmer aus 20 europäischen Staaten kommen dort zusammen, um aktuelle Entwicklungen der Versicherungsvermittlung zu diskutieren.

Am ersten Konferenztag stehen unter anderem die Rolle der Vermittler beim Klimaschutz sowie ihre Aufgaben im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der Agenda. Zudem befassen sich die Teilnehmer mit der Zukunft der Versicherungsvermittlung in einem zunehmend digital geprägten Marktumfeld. Auch regulatorische und strukturelle Fragen nehmen breiten Raum ein. Der zweite Tag der Konferenz ist durch Impulse aus Politik, Aufsicht und Wissenschaft geprägt.

„Unser Engagement in und mit der Bipar ist nicht hoch genug einzuschätzen“, sagt BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli, Mitglied im Lenkungsausschuss der Bipar. „Durch unsere kontinuierliche und jahrzehntelange Mitarbeit konnten wir so manches bedeutende Vermittlerthema einbringen und im Interesse der deutschen Vermittlerschaft günstig entwickeln, wie zuletzt die Abwehr drohender Provisionsverbote im Zuge der Beratungen zur EU-Kleinanlegerstrategie.“