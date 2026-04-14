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Sechs Dachfonds von MPE zahlen erneut an Anleger aus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto von Norman Lemke
Foto: Stefanie Aumiller/MPE
Norman Lemke, MPE

Munich Private Equity kündigt für Juni 2026 Auszahlungen aus sechs Dachfonds an. Je nach Fonds erhalten Anleger zwischen fünf und 20 Prozent. Die Rückflüsse resultieren aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen.

Munich Private Equity (MPE) plant im Juni die ersten Ausschüttungen des laufenden Jahres. Insgesamt sechs Private-Equity-Dachfonds zahlen an Privatanlegerinnen und -anleger aus. Die Auszahlungsquoten liegen je nach Fonds zwischen fünf und 20 Prozent.

Im vergangenen Jahr hatte der Anbieter bereits 18 Ausschüttungen vorgenommen. Nun folgen weitere Rückflüsse, nachdem Beteiligungen veräußert wurden. Die Auszahlungen betreffen die Fonds Asia II mit 20 Prozent, Asia III mit 15 Prozent, China I mit fünf Prozent, China IV mit zehn Prozent, Germany III mit zehn Prozent sowie Special Situation mit 15 Prozent.

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„Während viele öffentliche Märkte derzeit von starken Schwankungen geprägt sind, zeigt Private Equity wieder seine langfristige Stabilität. Unsere Dachfonds haben zuletzt erfolgreich Unternehmen veräußert und dadurch attraktive Rückflüsse erzielt. Diese Entwicklung ermöglicht es uns, erneut Auszahlungen an unsere Anlegerinnen und Anleger vorzunehmen“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von MPE.

Alle sechs Fonds befinden sich in der sogenannten Auszahlungsphase. In diesem Stadium werden Erlöse aus Unternehmensverkäufen schrittweise an die Investoren zurückgeführt. Die Ausschüttungen erfolgen in mehreren Tranchen über einen längeren Zeitraum.

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