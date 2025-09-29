Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Studie: Jeder Fünfte plant Einsparungen bei Versicherungen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Dr. Michaela Brocke, Geschäftsführerin von Heute und Morgen
Foto: Heute und Morgen
Michaela Brocke, Geschäftsführerin von Heute und Morgen

Viele Deutsche blicken mit Sorge auf ihre finanzielle Zukunft. Das beeinflusst nicht nur Konsum und Sparverhalten, sondern zunehmend auch den Umgang mit Versicherungen. Welche Folgen hat das für die Branche – und wo könnten sich neue Chancen eröffnen?

Steigende Inflation, höhere Lebenshaltungskosten und die Angst vor sinkendem Lebensstandard treiben viele Deutsche um. Eine aktuelle Studie des Kölner Marktforschungsinstituts Heute und Morgen verdeutlicht, dass diese Sorgen weit in die Mitte der Gesellschaft reichen und auch das Verhalten gegenüber Versicherungen verändern. Besonders Frauen äußern stärkere Zukunftsängste als Männer.

Laut Untersuchung fürchten 66 Prozent der Befragten, dass ihre Ersparnisse durch Inflation an Wert verlieren. 59 Prozent machen sich Sorgen, dass steigende Lebenshaltungskosten ihre finanzielle Stabilität gefährden, und 49 Prozent rechnen mit einem sinkenden Lebensstandard. Sparen entwickelt sich für viele zum zentralen Bewältigungsmechanismus – und macht auch vor Versicherungsverträgen nicht halt.

Fast zwei Drittel der Befragten achten nach eigenen Angaben stärker als früher auf Einsparungen, unabhängig vom Einkommen. Während Spenden, Mitgliedschaften oder Freizeitaktivitäten am häufigsten reduziert werden, rückt auch der Versicherungsbereich in den Fokus. Jeder Fünfte zählt Versicherungen zu den wichtigsten Sparpotenzialen. 16 Prozent planen in den kommenden Monaten konkrete Kürzungen – durch Kündigungen, Anbieterwechsel, geringere Leistungen oder höhere Selbstbeteiligungen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Besonders gefährdet sind Kfz-, Auslandsreise- und Rechtsschutzversicherungen. „Versicherungen werden verstärkt auf den Prüfstand oder sogar gänzlich in Frage gestellt“, sagt Geschäftsführerin Dr. Michaela Brocke. Gleichzeitig wachse die Erwartung nach mehr Flexibilität, Transparenz und erkennbarem Nutzen.

Die Reaktionen der Kunden sind keineswegs einheitlich. Während 19 Prozent ihre Selbstbeteiligungen erhöht haben, um Kosten zu senken, stockten 15 Prozent ihre Absicherungen zuletzt auf. Andere wiederum begegnen den finanziellen Risiken mit Verdrängung oder Gleichgültigkeit. Diese widersprüchlichen Haltungen stellen die Versicherer vor die Aufgabe, passgenaue und flexible Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln.

Neben dem Risiko von Abwanderungen ergeben sich aber auch Chancen: Versicherer können sich stärker als bisher als verlässliche Partner in unsicheren Zeiten positionieren. Dafür sei es entscheidend, individuelle Sorgen ernst zu nehmen und modulare, dynamische Angebote zu schaffen, heißt es in der Studie.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/studie-jeder-fuenfte-plant-einsparungen-bei-versicherungen-704186/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.