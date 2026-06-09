FIDEXmetals übernimmt NobleGold: Wenn Gold eine Biografie bekommt

FIDEXmetals hat das Edelmetallsegment NobleGold der Noble BC GmbH übernommen. Das Joint Venture von C.Hafner und Ziemann Valor will damit einen neuen Standard im Goldmarkt etablieren: transparente Herkunft, konfliktfreie Beschaffung und eine vollständig dokumentierte Lieferkette.

Bislang mussten Anleger darauf vertrauen, dass ihr Gold tatsächlich vorhanden, korrekt gelagert und eindeutig ihrem Eigentum zugeordnet ist. Diesen Grundsatz will FIDEXmetals mit der Übernahme von NobleGold verändern. Kernstück des Ansatzes ist FINOMET, eine unabhängige digitale Plattform, die sämtliche Stationen des Goldes in Echtzeit dokumentiert – von der Herkunft über die Verarbeitung bis hin zur Lagerung und Eigentumsstruktur.

FINOMET erfasst unveränderlich, wo sich das erworbene Gold befindet, wem es gehört und wie die investierten Mittel eingesetzt wurden. Jede Transaktion, jede Lagerstation und jeder Eigentumsübergang ist für den Investor jederzeit einsehbar. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BSFZ) hat der Plattform eine Forschungszulage gewährt – eine Auszeichnung, die nur Projekten mit nachgewiesener Forschungs- und Entwicklungsleistung vorbehalten ist.

Transparenz als neues Qualitätsmerkmal

Für Käufer soll das einen dreifachen Schutz bedeuten: Eigentumssicherheit durch lückenlose digitale Zuordnung, Mittelverwendungskontrolle durch transparente Dokumentation jedes Investitionsschritts und Herkunftsnachweis durch vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Quelle.

Was bislang vor allem im Umfeld internationaler Luxusmarken Anwendung findet, überträgt FIDEXmetals damit auf den Investmentmarkt. Gold höchster Güte soll sich künftig nicht mehr allein an Reinheit und Gewicht messen, sondern auch an der Qualität seiner Herkunft und der Transparenz seiner Wertschöpfung.

Getragen wird der Ansatz durch die Gesellschafter C.Hafner, einen der führenden Edelmetallspezialisten Europas, und Ziemann Valor, die gemeinsam die gesamte Wertschöpfungskette von der Verarbeitung bis zur Logistik abbilden.

Veränderte Anforderungen treiben den Wandel

Der Markt für Edelmetallinvestments befindet sich im Wandel. ESG-Kriterien, regulatorischer Druck und ein wachsendes Bewusstsein für Lieferketten führen dazu, dass Herkunft und Transparenz zunehmend zu entscheidenden Faktoren werden. Gold mit nachvollziehbarer Entstehung entwickelt sich zu einer eigenen Qualitätskategorie.

„Wir sehen eine klare Verschiebung im Markt. Gold wird künftig nicht mehr nur nach seiner Reinheit bewertet, sondern nach der Qualität seiner gesamten Entstehung“, sagt Robert Harrison, Geschäftsführer der FIDEXmetals GmbH. „Mit FIDEXmetals schaffen wir die Grundlage für genau diesen neuen Standard.“