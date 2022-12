Studie zur Unfallversicherung: So falsch schätzen Verbraucher ihr Unfallrisiko ein

Dazu hat das Vergleichsportal die Ergebnisse einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von Check24 mit den Ergebnissen der Statistik der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) verglichen.

Auf die Frage „In welchem der folgenden Lebensbereiche geschehen Ihrer Meinung nach die meisten Unfälle, die einen körperlichen Schaden verursachen?“ gaben 55 Prozent der Befragten im Haushalt / Garten an. Laut Unfallstatistik der BAuA sind es jedoch nur knapp 38 Prozent. Knapp jeder Fünfte (19 Prozent) ist der Meinung, dass die meisten Unfälle im Straßenverkehr passieren. Tatsächlich entfallen aber nur zwei Prozent der Unfälle auf diesen Bereich.

Auf dem dritten Platz der als gefährlich eingestuften Lebensbereiche landet die Freizeit außerhalb des eigenen Hauses (11 Prozent). Hier wird das Unfallrisiko deutlich unterschätzt, denn tatsächlich passiert in der Freizeit mit knapp 47 Prozent fast jeder zweite Unfall.

Die Arbeit und den Arbeitsweg nennen nur sieben Prozent. Auch hier liegen die Befragten nicht richtig: In der Realität liegt das Risiko mit rund 14 Prozent der Unfälle doppelt so hoch wie angenommen.

37 Prozent der Befragten haben eine Unfallversicherung abgeschlossen

37 Prozent der Befragten gaben an, für sich und / oder eine andere Person eine Unfallversicherung abgeschlossen zu haben. 55 Prozent verfügen nicht über diesen Versicherungsschutz. Acht Prozent wussten es nicht oder wollten keine Angabe machen.

Die meisten Befragten (41 Prozent) fürchten sich persönlich am meisten im Verkehr vor einem Unfall. Zwölf Prozent geben an, dass sie sich im Haushalt / Garten vor einem Unfall fürchten, sieben Prozent in der Freizeit und fünf Prozent auf der Arbeit bzw. dem Arbeitsweg. 27 Prozent sagen, dass sie sich in keinem dieser Bereiche besonders vor einem Unfall fürchten.