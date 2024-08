Südvers und Oddo beteiligen sich an Anti-AfD-Kampagne

Unter dem Motto „Made in Germany – Made by Vielfalt" haben sich mehr als 40 deutsche Familienunternehmen vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg für mehr Toleranz und Offenheit in der Gesellschaft ausgesprochen – darunter auch Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche.

Neben Oddo BHF hat sich auch Südvers, der international tätige Versicherungs- und Risikoexperte für den Mittelstand, an der „Anti-AfD-Kampagne“ (so die Tageszeitung „Die Welt“) beteiligt. Gemeinsam wolle man mit einer bundesweiten Anzeigenkampagne zeigen, dass Vielfalt auch aus Sicht der Wirtschaft ein Erfolgsfaktor ist, so die Initiatoren.

„Das Label ‚Made in Germany‘ steht seit Jahrzehnten für Qualität und Güte im internationalen Wettbewerb. Ohne Vielfalt in unseren Unternehmen und in unserem Land könnten wir keine Arbeitsplätze schaffen oder besetzen. Damit wären die Grundlage unseres Wirtschaftssystems und Arbeitsplätze in Gefahr“, so Dr. Timm Mittelsten Scheid, Initiator der Kampagne, Vorwerk-Gesellschafter und Mitglied des Beirats. Vielfalt sei die Grundlage für den Wohlstand Deutschlands. Jeden Tag gäben Menschen für ihr Unternehmen ihr Bestes – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religion, ihrem Alter oder ihrer sexuellen Orientierung. Mit der Aktion solle deutlich werden: „Wir alle sind Teil von ‚Made in Germany – Made by Vielfalt'“.

„Jede Kultur und jedes Individuum bringt neue, einzigartige Fähigkeiten oder besondere Talente mit“, ergänzt Florian Karle, geschäftsführender Gesellschafter von Südvers. „Je vielfältiger ein Team, desto erfolgreicher und kreativer ist auch das Ergebnis der gemeinsamen Leistung. Gerade für uns, einen internationalen Risikoberater und Versicherungsmakler, war deshalb von Anfang an klar, dass wir diese wichtige Initiative tatkräftig unterstützen werden.“ Zu den weiteren Unterstützern gehören namhafte Mittelständler wie Miele, Rossmann und Trigema.