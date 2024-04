Swiss Life Deutschland: Neuaufstellung im Management

Im Management des Versicherungs- und Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Deutschland kommt es zum 1. Juli 2024 zu einer organisatorischen Neuaufstellung und personellen Veränderungen in der Geschäftsleitung. So rückt Stefan Butzlaff in die Geschäftsleitung auf, wird Chief Operating Officer (COO) Finanzvertriebe und verantwortet dort unter anderem die Prozesse und Digitalisierungsinitiativen der Finanzberatung.

Matthias Wald verantwortet künftig als Chief Market Officer (CMO) die strategische Weiterentwicklung der Finanzvertriebe Swiss Life Select, Tecis, Horbach und ProVentus und das Produkt- und Partnermanagement. Stefan Holzer übernimmt bei der Swiss Life Lebensversicherung die Gesamtverantwortung für Vertrieb, Produkt und Service

Neuaufstellung für die Zukunft

Swiss Life vefügt mit der Swiss Life-eigenen Lebensversicherung sowie der ungebundenen Finanzberatung über zwei weiterhin getrennt voneinander organisierte Kerngeschäftsbereiche und organisiert sich auch ab dem 1. Juli 2024 weiterhin in sechs Geschäftsleitungs-Ressorts. Neben den bestehenden und geschäftsmodellübergreifend tätigen CEO-, CFO- und CTO-Ressorts verantworten drei markt- und geschäftsmodellspezifische Ressorts die strategische und operative Marktbearbeitung.

Das Ressort „Market Management Versicherung” unter Leitung von Stefan Holzer bündelt die Produktentwicklung, den Kundenservice sowie neu auch Vertrieb und Service für rund 10.000 Geschäftspartnerinnen und -partner. So wird ein integriertes Service-Erlebnis für Geschäftspartner/-innen und Kundschaft ermöglicht.

Das Ressort „Finanzvertriebe” unter Leitung von Matthias Wald steuert die strategische und operative Weiterentwicklung der Finanzberatungsgesellschaften Swiss Life Select, tecis, Horbach sowie ProVentus und verantwortet darüber hinaus unter anderem die zentrale Aus- und Weiterbildung der derzeit rund 6.000 lizenzierten Berater sowie neu das Produkt- und Partnermanagement der über 250 angebundenen Versicherungs-, Fonds-, Investment- und Bankgesellschaften.

Butzlaff wird COO

Das künftige COO-Ressort bündelt alle service- und vertriebsunterstützenden Prozesse für die Finanzberatungsgesellschaften von Swiss Life. Die für die Skalierung von Vertriebsaktivitäten notwendigen Prozesse, Tools sowie die Digitalisierungsinitiativen der Finanzberatungsmarken werden in diesem Ressort zentral gestaltet.

Butzlaff ist seit dem Jahr 2007 für den Konzern tätig und startete seine Karriere als Fachassistent des Vorstands der tecis Finanzdienstleistungen AG, ehe er im Jahr 2009 erste Leitungsaufgaben im Bereich Beratungsprozesse von Swiss Life am Standort Hannover übernommen hat. Seit dem Jahr 2013 ist er Bereichsleiter für Vertriebsprozesse.

In dieser Funktion ist Butzlaff zuständig für eine Vielzahl von digitalen Tools für die Finanzvertriebe, die Entwicklung datenbasierter Kampagnen und die Gestaltung von Prozessen für eine wirksame Kundenbindung. Seit dem Jahr 2014 ist er außerdem als Co-Vorstand bei Tecis tätig. Diese Funktion behält er auch zukünftig bei. Butzlaff ist Diplomkaufmann, verheiratet und Vater zweier Kinder.

Mehr Marktnähe

Dieser Ressortzuschnitt unterstreiche den Anspruch an die ungebundene Finanzberatung und den von den Swiss Life-Finanzberatungen gelebten Best-Select-Beratungsansatz, betont der Finanzkonzern.

„Mit der Neuorganisation fördern wir Marktnähe, berücksichtigen die spezifischen Anforderungen unserer beiden Geschäftsmodelle – der Lebensversicherung und der Finanzberatung – und stellen die Weichen für weiteres Wachstum”, werden Jörg Arnold, derzeit amtierender CEO, und Dirk von der Crone, designierter CEO, bei Swiss Life Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung zitiert.