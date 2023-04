Tamara Kurz wechselt als COO von Wefox zu den Zurich-Töchtern Dentolo und Petolo

Dentolo Deutschland baut sein Management-Team aus. Dafür hat die Zurich-Tochter die Position des Chief Operating Officer (COO) neu eingeführt und mit der ehemaligen Wefox-Chief of Staff Tamara Kurz besetzt.

In ihrer neuen Rolle soll Kurz das Unternehmen dabei unterstützen, die operative Effizienz der Marken Dentolo für Zahnzusatzversicherung sowie Petolo für Tierversicherungen strategisch weiterzuentwickeln.

Tamara Kurz bringt für die neu geschaffene Position viel Experten-Wissen mit, von dem Dentolo profitieren wird. Als Chief of Staff war sie an der Skalierung der Insurtech-Plattform Wefox national und international beteiligt. Durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich der Versicherungswirtschaft wird sie die Abteilung „Operations“ dabei unterstützen, die nächsten Schritte zu gehen.

Tamara Kurz ergänzt mit ihrem fachspezifischen Know-How ab sofort das Managementteam, bestehend aus den beiden Gründern und Co-Geschäftsführern Philipp Krause und Julian Benning sowie Natalia Ganevskaya (CMO) und Daniel Gadea (CPO).

Philipp Krause, Co-Geschäftsführer der Dentolo Deutschland GmbH, freut sich über den Neuzugang im Management-Team: „Tamara ist für Dentolo der ‚Perfect Fit‘, denn sie bringt besondere Kenntnisse in den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung in der Versicherungsbranche mit. Das ist die ideale Voraussetzung, um uns bei der Umsetzung der kurz- und langfristigen Ziele zu unterstützen, die wir uns im Kontext unseres rasanten Wachstums gesteckt haben. Die Kundenzufriedenheit steht für uns auch bei dem stark wachsenden Portfolio weiterhin an erster Stelle.“

Die Dentolo Deutschland GmbH ist Partner des Direktversicherers DA Direkt und gehört zur Zurich Gruppe Deutschland.