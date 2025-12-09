Newsletter
UCITS-ETF-Markt nähert sich 300-Milliarden-Euro-Marke – Umschichtungen bei US-Aktien

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: SmarterPix/Ana_Fox
Der ETF-Markt entwickelt sich fulminant weiter.

Der UCITS-ETF-Markt zeigte im November erneut hohe Dynamik und steuert mit kräftigen Zuflüssen klar auf die Marke von dreihundert Milliarden Euro zu. Während globale und Schwellenländer-Strategien weiter zulegen, kam es bei US-Aktien-ETFs erstmals seit Monaten zu Abflüssen. Claus Hecher, Head of ETF Sales DACH and Nordics bei BNP Paribas Asset Management, mit den monatlichen Marktdaten.

Der Markt für UCITS-ETFs verzeichnete im November Nettozuflüsse von 19,5 Milliarden Euro und erhöhte sein verwaltetes Vermögen damit auf mehr als 2,5 Billionen Euro. Die kumulierten Jahreszuflüsse summieren sich inzwischen auf 295 Milliarden Euro und liegen bereits klar über dem Niveau des Vorjahres. Diese Entwicklung bestätigt die anhaltende Relevanz von ETFs als strategisches Instrument, insbesondere vor dem Hintergrund eines weiterhin volatilen Marktumfelds.

Aktien-ETFs behaupteten im November ihre führende Rolle. Globale Strategien verbuchten 6,9 Milliarden Euro, Schwellenländer-ETFs 3,4 Milliarden Euro und europäische Aktien-ETFs 3,3 Milliarden Euro. Die anhaltende Nachfrage verdeutlicht, dass Anleger breit gestreute und internationale Lösungen bevorzugen. Stabilität und weltweite Diversifikation bleiben zentrale Kriterien bei der Portfolioausrichtung.

Trendwende bei US-Aktien-ETFs

Eine bemerkenswerte Entwicklung zeigt sich bei US-Aktien-ETFs. Nach Monaten stetiger Zuflüsse kam es im November erstmals zu Nettoabflüssen von einer Milliarde Euro. Die Umschichtungen deuten darauf hin, dass Anleger Gewinne realisieren und ihre geografische Allokation breiter aufstellen, um Konzentrationsrisiken zu reduzieren.

Auch der Anleihemarkt verzeichnete solide Zuflüsse. Insgesamt flossen 5,3 Milliarden Euro in Fixed-Income-ETFs. Besonders gefragt waren defensive Strategien, darunter ultrakurze Laufzeiten mit 2,4 Milliarden Euro sowie Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit 1,8 Milliarden Euro. Anleger suchten weiterhin stabile und liquide Lösungen, die zugleich von attraktiven Zinsniveaus profitieren.

Breite Zuflüsse und stabile Wachstumstreiber

Rohstoff-, Multi-Asset- und alternative ETFs spielten im November eine geringere Rolle. ESG-basierte Ansätze und aktive ETFs bleiben hingegen wichtige Treiber des Marktwachstums. Mit kumulierten Jahreszuflüssen von 295 Milliarden Euro hat der Markt bereits einen historischen Höchststand erreicht. Die Streuung über unterschiedliche Anlageklassen und Regionen unterstreicht die wachsende Bedeutung von ETFs in institutionellen Portfolios.

