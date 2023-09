Vema bietet im Tarifrechner jetzt auch „Vorlagen“ an

In den meisten Rechnern hat die Vema Vorlagen eingeführt. Diese dienen dem Nutzer dazu, häufig auftretende Tarifierungsvorgaben automatisch zu selektieren.

Eine der satzungsgemäßen Aufgaben der Vema ist es nach eigenen Angaben, ihren Partnern und Genossen Mehrwerte zu schaffen, die außerhalb der Genossenschaft nur schwer zu finden sind. Einer davon findet sich im großen Angebot eigenprogrammierter Tarifrechner.

Privathaftpflicht, Unfall, gewerbliche Inhalt, D&O, Cyber, … – die Vema deckt mit ihren Rechnern alle wichtigen Sparten ab und vereinfacht bereits damit den Weg zu einem geeigneten Angebot. In den vergangenen Jahren warb man nicht zu Unrecht damit, dass Anwender innerhalb von zwei Minuten zu einem Angebot inklusive der Beratungsdokumentation gelangen können. Nun dürfte es im Einzelfall noch ein wenig schneller gehen.

In den meisten der Vema-Rechner konnten kürzlich Vorlagen eingeführt werden. Diese dienen dem Nutzer dazu, häufig auftretende Tarifierungsvorgaben automatisch zu selektieren. Die weitere Arbeit findet dann nur in diesen Tarifen statt. Das kann beispielsweise eine einfache Selektion nach PHV-Tarifen „Single mit Kind“ sein oder eine Auswahl, die nur Deckungskonzepte der Vema in den gewerblichen Sachsparten Verwendung berücksichtigt.

Außerdem besteht die Möglichkeit, eigene Vorlagen in den Rechnern zu erstellen und zu hinterlegen. So können Tarife optimal nach den Standards eines Maklerhauses vorselektiert werden. Die Produktauswahl kann für alle Mitarbeiter unkompliziert umgesetzt und Qualitätsstandards eingehalten werden. Damit wurde ein neuer Mehrwert geschaffen und ein eigentlich altbewährter Dienst neuem Bedarf entsprechend praxisorientiert modernisiert.