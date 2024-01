Verifort Capital wählt Hamburg Asset Management HAM als neue KVG

Betroffen sind hiervon die Bestands-Gewerbe-AIFs sowie der 2021 aufgelegte Healthcare-AIF „Verifort Capital HC1“, teilt Verifort Capital mit. Nachdem im Sommer 2023 die bis dahin verantwortliche Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ausgefallen war, übernahm zunächst interimistisch die Rödl AIF Verwahrstelle GmbH die Verwaltung der Investmentvermögen.

Die reibungslose Fortführung der Fondsgesellschaften sei damit zu jeder Zeit sichergestellt worden, so dass sich der Ausfall der KVG nicht nachteilig auf deren Betrieb ausgewirkt habe. Die BaFin hatte im August 2023 der Adrealis Service-KVG, die Fonds verschiedener Asset Manager betreut hatte, die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) entzogen.

Elf Immobilienfonds mit 54 Objekten

„Die Entwicklung im Sommer hatte uns nicht unvorbereitet getroffen“, sagt Frank M. Huber, CEO der Verifort Capital. „Ein KVG-Wechsel kam für uns schon länger in Betracht, weshalb wir schon Gespräche mit der Hamburg Asset Management HAM aufgenommen hatten. Während des ganzen Prozesses waren wir in engem und gutem Austausch mit der BaFin, so dass wir die Verhandlungen zügig abschließen und nun zum Jahresanfang die Hamburg Asset Management HAM als neuen Partner und KVG präsentieren können.“

„Die Übernahme der Verwaltung von elf Immobilienfonds der Verifort Capital Gruppe mit insgesamt 54 Objekten in relativ kurzer Zeit war eine Herausforderung, die aufgrund der guten Organisationsstruktur beider Häuser hervorragend gemeinsam gemeistert werden konnte“, so die verantwortlichen Geschäftsführer der Hamburg Asset Management HAM, Jessica Beckmann (Portfoliomanagement) und Tobias große Holthaus (Risikomanagement).